10 věcí, které byste vědět, než vyrazíte na pouť na Velehrad

Velehrad se připravuje na nápor tisíců lidí. Oslavy Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje nabídnou i letos návštěvníkům dva dny nabité doprovodnými akcemi. Lidé se mohou těšit na koncerty, soutěže či vystoupení, největší účast se však očekává na tradiční bohoslužbě. „Jsou to asi největší oslavy při příležitosti státního svátku v Česku," připomněl tajemník akce Josef Kořenek. Všechny aktivity mohou lidé navštívit zdarma.

1. Doprava

Velehrad bude 4. a 5. července kvůli akci uzavřen. Vjezd autům do města umožní pouze speciální povolenky. Návštěvníkům proto organizátoři doporučují využít kyvadlovou autobusovou dopravu, případně nechat automobil na odstavném parkovišti. Uzavřena bude také ulice Hradišťská, která bude sloužit výhradně chodcům. „Vymezením prostoru pro chodce chceme zajistit maximální bezpečnost,“ zdůvodnil starosta Velehradu Aleš Mergetal.



2. Tradiční mše svaté

Nedílnou součástí Dnů lidí dobré vůle jsou mše svaté. Těch se mohou lidé zúčastnit po celé dva dny trvání akce. Slavnostní mše svatá připadá na středu 5. července, živě ji bude přenášet Česká televize. Celebrantem je kardinál Marc Ouellet. Zájemci budou mít příležitost ke svátosti smíření v bazilice i na nádvoří.



3. Program pro děti a pódium pro mladé

Organizátoři Dnů lidí dobré vůle ani letos nezapomínají na děti a mladé návštěvníky. Ti nejmenší budou moci vyzkoušet řadu her, zhlédnout divadla a v úterý 4. července si užijí vystoupení Klaunského divadla MIMO nebo Michala Nesvadby. O pár let starší návštěvníky potěší koncert české kapely Slza, zpěváka Pavla Calty nebo kosmetická poradna a vystoupení parkouristů.



4. Benefiční koncert se známými umělci

V úterý se za doprovodu Terezy Kostkové a Filipa Tomsy uskuteční benefiční koncert Večer lidí dobré vůle. Jiří Pavlica s Hradišťanem pozval legendární zpěvačku Marii Rottrovou, dále zlínskou Filharmonii Bohuslava Martinů, kapelu Slzu, velehradský sbor gymnázia Stojanov, zpěváky Petera Cmorika a Jaroslava Wykrenta. Koncert bude vysílat v přímém přenosu televize i rozhlas.



5. Výstavy a expozice

Kromě přichystaného programu mohou lidé navštívit i několik výstav. Historii města, jeho obyvatele i zvyky poznají lidé na výstavě U nás na Velehradě, na níž najdou i srovnávací fotografie z minulosti a současnosti. V úterý se zájemci mohou zúčastnit vernisáže výstavy Ikonografie, tedy výstavy pravoslavných ikon bulharské autorky Stefky Nikolové. „Autorka na Velehradě vystaví dvacet ikon, které budou i na prodej,” uvedl tajemník projektu Dny lidí dobré vůle Josef Kořenek. Lidé mohou zhlédnout také výstavu sochaře Otmana Olivy.



6. Komfort pronávštěvníky

Na akci si lidé mohou dobít svá elektronická zařízení. „Z okna obecního úřadu natáhneme prodlužovací kabel, aby si kdokoliv mohl přijít nabít třeba mobilní telefon,” informoval starosta Velehradu Aleš Mergental. Cyklisté mohou využít úschovny kol, zatímco návštěvníci z daleka budou moci přespat ve stanovém městečku zcela zdarma či v hotelu. U baziliky budou návštěvníkům k dispozici lékaři a sestry Maltézské pomoci ve zdravotnickém stanu.

7. Občerstvení

Návštěvníci se mohou občerstvit u velkého množství stánků, kde si zakoupí například langoš či klobásku. Využít mohu také několik restaurací, které budou mít během Dnů lidí dobré vůle prodlouženou otevírací dobu.



8. Bezbariérový přístup

Na Velehradě se při svátku Cyrila a Metoděje koná sedmnácté mezinárodní setkání vozíčkářů. Loni se jich zde setkalo téměř sto padesát. „Chceme Velehrad otevřít pro všechny účastníky, mezi které patří samozřejmě i lidé se zdravotním postižením, například na vozíčku,“ řekl koordinátor projektu Michal Umlauf. Osmdesát dobrovolníků zajistí asistenční službu a zázemí. „Každý se tak dostane na všechny akce. Velehrad je nyní téměř bezbariérový, což se ještě před pěti lety říci nedalo,“ dodal Umlauf.



9. Transplantace kostní dřeně

Pro ty, kteří by se chtěli stát potenciálními dárci kostní dřeně, bude na Velehradě připraveno zázemí a pracovní skupina. Zájemci se mohou zaregistrovat do seznamu a zároveň jim bude odebrán drobný vzorek krve.



10. Soutěže o ceny

Na cyrilometodějských oslavách bude pro návštěvníky připraveno hned několik soutěží. První den se zájemci mohou zúčastnit například Soutěže ve fotbalových dovednostech či pingpongového turnaje. Po celou dobu slavností se mohou děti do dvanácti let zúčastnit cestovatelské soutěže Velehradský pas a děti od třinácti do patnácti soutěže fotografické, při které jim organizátoři zapůjčí kompaktní digitální fotoaparáty.

MICHAELA KOLKOVÁ, MARTA SVAČINOVÁ