Audit Deníku: EET v trafikách je nesmysl, zlobí se majitelka stánků

Velký seriál Deníku pokračuje dalším ožehavým tématem - kontrolním hlášením a EET. Pomohlo zavedení EET a kontrolního hlášení omezit daňové úniky?

Pokladna EET. Ilustrační foto. Foto: ČTK/David Taneček

Kdykoliv v minulosti padl nápad na zavedení povinných pokladen v obchodech, byl kolem toho obrovský humbuk. Až Sobotkova vláda byla ta, která povinné pokladny (jejich modernější verzi – elektronickou evidenci tržeb přes internet) dokázala prosadit a uvést v život.

Vůbec první, kdo Andreji Babišovi myšlenku zavést EET vnukl, byl Zdeněk Honek, majitel cestovní kanceláře Vítkovice Tours.

Systém poznal v Chorvatsku, kam jeho kancelář pořádá zájezdy. Babiš, který se takto rád nechával „inspirovat", přijal myšlenku za vlastní a balkánský systém začal přepisovat do českých reálií.

Už když se zákon o EET chystal, budil velké vášně. A soudě podle výsledku Panelu Deníku, tento stav trvá. Regionální osobnosti jsou v pohledu na EET a „sesterský" systém kontrolních hlášení rozděleny skoro přesně napůl.

Podle 50,4 % panelistů Deníku z celé ČR zavedení EET a kontrolních hlášení již pomohlo omezit daňové úniky. O opaku je přesvědčeno 49,4 procenta respondentů. Na tuto otázku odpovídalo 714 lidí.

„Kdo nešidil, teď nenadává," tvrdí podnikatelka

Zlínsko – Když před lety začal Pavel Gurský ve Zlíně podnikat v oboru se železářstvím, netušil, že toho jednou

zalituje. A to kvůli nedávnému zavedení EET. Způsob, kdy jsou údaje o každé transakci obchodníka posílány na státní správu, mu zvedá tlak.

„EET mě nebaví, jenom stojí peníze. Je to k ničemu. Co vymyslel pan Babiš, to mě nebaví," řekl Deníku rozhořčeně majitel prodejny Železářství, které se nachází v centru Zlína. S EET je spojeno i kontrolní hlášení k DPH, podnikatelé musí průběžně podávat přehled vystavených a přijatých faktur za dané období.

„Znamená to pro nás vyšší náklady na vedení účetnictví a další finanční služby souvisejícís evidencí. Účetní si za to samozřejmě musí vzít peníze.

Vůbec se mi to nelíbí. Nahrazuje to úředníky, kteří to měli dělat sami. Tak to děláme my," dodal.

Nadšení nesdílí ani Šárka Válková, pracovnice malého obchůdku s punčochovým zbožím ve Zlíně. Vadí jí hlavně vydávání účtenek na sebemenší nákup.

„Z mého pohledu to přináší hlavně zbytečné papírování. Nikdo nechce účtenky za ponožky. Je to zbytečně moc papíru, co se akorát vyhazuje," konstatovala.

Naopak Jarmila Suidová, provozovatelka cukrárny a kavárny ve Zlatém jablku, EET vítá. Žádné potíže a zbytečnou práci jí nepůsobí. Spíše naopak.

„Šli jsme díky němu z 21 % na 15. Odvody jsem dělala měsíčně předtím, dělám je i nyní. Kdo nešidil, teď nenadává," myslí si. (jk)

EET v trafikách je nesmysl, zlobí se majitelka stánků

Valašsko - Zavedení elektronické evidence tržeb (EET) stále rozděluje českou společnost na dva nesmiřitelné tábory. Shodnout se v názoru na opatření, pod kterým je jako duchovní otec podepsán především ministr financí Andrej Babiš, se ostatně nemohou ani osobnosti z Valašska, které Deník oslovil v tradiční anketě.

A platí to také o respondentech Panelu Deníku, které jsme oslovili napříč republikou. Podle 50,4 % panelistů totiž zavedení EET a kontrolních hlášení už nyní pomohlo omezit daňové úniky.

Ovšem o pravém opaku je přesvědčeno plných 49,4 procenta respondentů. Celkem Deníku na tuto otázku odpovídalo 714 lidí.

Zavedení EET se viditelným způsobem projevilo v restauracích.

„Na vydávání účtenek byť za jedno pivo už jsem si zvykla, i když je to pořád spíš na obtíž. A to samé si myslí i zákazníci. Když jim účtenku donesu, většinou si ji ani nevezmou a nechají mi ji ležet na stole," líčí svou zkušenost servírka Katka Poláchová.

EET působí problémy i majitelce dvou trafik ve Vsetíně Šárce Březíkové. Nelíbí se jí nákladnost, zdržování při prodeji i stále přetrvávající technické problémy.

„Ani po dvou měsících se nevyhneme řešení problémů s funkčností. Kasy každou chvíli nefungují, máme problémy se signálem a nemůžeme načíst data," zlobí se Březíková.

Následná potíž přichází při komunikaci se servisem, na který mají společnosti čtyřiadvacet hodin, což je pro provoz trafik dlouhá doba.

Majitelé stánků se zamýšlí nad nesmyslností zavedení EET právě do trafik.

„Máme přes devadesát procent zboží s čárovými kódy, na kterých je cena určená, nedá se s ní kalkulovat. Tento systém je pro nás naprosto zbytečný," vysvětlila Březíková.

Pozastavila se i nad zdržováním při prodeji. Dřívější systém prodeje z ruky do ruky nebyl důvodem k tvoření fronty.

„Teď je to šílené, zdržuje to. Než to naťukám a pak z povinnosti vydám doklad, který po mně nakonec zákazníci hodí zpět," popsala dnešní obchodování Březíková.

V neposlední řadě je celá věc nákladná. Kromě jednorázové investice, která spočívala v zakoupení dvou pokladen, platí měsíčně dvanáct set korun za připojení.

„K tomu je třeba připočítat náklady za účtenky. Za dva měsíce spotřebujeme ve dvou trafikách pásky skoro za tisícovku," vypočítala Šárka Březíková.

Pomohla EET nebo ne? Ani panelisté z Kroměřížska se neshodují

Kroměřížsko - Bylo to před pár týdny velké politické téma – a zavedení elektronické evidence tržeb vlastně dodnes rozděluje českou společnost na dva nesmiřitelné tábory.

Shodnout se v názoru na opatření, pod kterým je jako duchovní otec podepsán především ministr financí Andrej Babiš, se ostatně nemohou ani osobnosti z kroměřížského regionu, které Deník oslovil v tradiční anketě.

A platí to také o respondentech Panelu Deníku, které jsme oslovili napříč republikou. Podle 50,4 % panelistů totiž zavedení EET a kontrolních hlášení už nyní pomohlo omezit daňové úniky. jenže – o pravém opaku je přesvědčeno plných 49,4 procenta respondentů. Celkem Deníku na tuto otázku odpovídalo 714 lidí.

A jak se k ní postavily známé tváře z Kroměřížska? Například ředitelka Domu kzltury v Kroměříži a minulá starostka města Daniela Hebnarová je přesvědčena, že zavedení EET alespoň prozatím ničemu nepomohlo.

„Zatím je na jasné stanovisko v tomto ohledu brzy, ale nezdá se, že by zvýšený výběr DPH nebo ostatních daní převýšil náklady státu a podnikatelů spojené se zavedením EET," míní.

Oproti tomu kastelán kroměřížského zámku a zahrad Martin Krčma přínos EET vidí. „Malé ryby se alespoň víc nadřou," zhodnotil lakonicky zavedení elektronické evidence tržeb.

Ani ostatní respondenti Panelu Deníku z Kroměřížska ovšem nemají na zavedení elektronické evidence tržeb zdaleka jednotný názor.

„Poctivým to zkomplikovalo podnikání, nepoctiví si cestu zase najdou. Tolik naznačuje praxe," krčí rameny například ředitel Muzea Kroměřížska Jiří Stránský a jedním dechem ovšem hned dodává: „Kéž by to tak nebylo…" Šéfka Knihovny Kroměřížska Šárka Kašpárková zase upozorňuje na jistou nejednotnost i případě nového opatření.

„Restaurace pod příspěvkovou organizací EET zavádět nemusejí, zatímco soukromník musí. Je to systémové?" ptá se.

A jistou obojakost nového zákona vnímá také ředitelka Střediska volného času TyMy v Holešově Jarmila Vaclachová.

„Je to sice byrokratická zátěž a pro malé živnostníky i finančně náročná věc, ale v případě větších firem si myslím, že je to užitečné," řekla Deníku. Hlavní argument odpůrců EET pak za všechny trefně shrnul šéf kroměřížských sportovišť Karel Holík.

„Pokud je snahou šidit, nezastaví to ani EET. Měli bychom omezovat velké úniky korporací a nadnárodních firem. To se ovšem nehodí hlavnímu strůjci EET," dodal pro Deník.

Vybrané peníze z EET by se měly vrátit zpět lidem

Slovácko – „Elektronická evidence tržeb se měla zavést dávno," myslí si hradišťská podnikatelka, která provozuje tři obchody a jejíž jméno má redakce k dispozici. Zavedla by ji plošně bez výjimek, aby byla dána nějaká kontrola.

Na celém systému ale i ona vidí své mouchy. Největší problémy jí dělá v tom, že celý systém padá. „Třeba před Velikonocemi, když je více zákazníků celý systém spadl a nešlo tím pádem platit kartou. Lidé často nemají hotovost, tak si zboží nevezmou," povzdechla si žena s přibližně třiceti lety praxe v podnikání. Dodala, že se bojí náporu například před Vánocemi. Není odpůrcem zavedení EET, neměla s tím spojené ani žádné pro sebe velké investice. Pokladny stály okolo patnácti tisíc a program do počítače asi dva a půl tisíce.

Chápe ale, že pro menší obchodníky je EET problém. „Vím o několika, kteří dávali svým zaměstnancům něco bokem, aby jim přilepšili, To už dnes nejde a zaměstnanci jsou nespokojení," popisuje jeden z příkladů, kde EET „uškodilo".

Obecně ale vidí problém především někde jinde. Bojí se totiž toho, že vybrané peníze se nevrátí zpět k lidem a do regionů, odkud pochází.

„Doufám, že peníze 'nesežere' vláda," zdůrazňuje podnikatelka. Podle jejích slov by se měly vrátit zpět lidem například v podobě sníženého DPH na potraviny. Pokud se totiž vybere více peněz, jak často říká ministr financí, a nevrátí se lidem, je celý systém podle ní zbytečný. (bm)

Pomohlo zavedení EET a kontrolního hlášení DPH omezit daňové úniky?

INDEX Deníku50%

Podle 50,4 % panelistů Deníku z celé ČR zavedení EET a kontrolních hlášení již pomohlo omezit daňové úniky. O opaku je přesvědčeno 49,4 procenta respondentů. Na tuto otázku odpovídalo 714 lidí.

Odpovědi panelistů Zlínského kraje

Lubomír Nečas, 62 let, lékař

ANO. Ale výrazně administrativně i finančně zatížilo nejen ty nepoctivé.

Jana Janíková, 56 let, děkanka Fakulty multimediálních komunikací UTB Zlín

Nevím

Vladimír Plšek, jednatel Technických služeb Otrokovice

ANO.

Martin Pášma, 44 let, vedoucí kulturního zařízení, dramaturg, moderátor

ANO. Zřejmě ano. Ovšem tak zásadní řešení vztahu mezi státem a podnikatelem by nemělo být svázáno s jednou vládou, ale výsledkem široké názorové shody. Také chápu obavy dotčených, aby data spojena s jejich podnikáním někdo nezneužil.

Marian Dej, 42 let, kněz

Ne, myslím, že ty daňové úniky drobných podnikatelů jsou zanedbatelné. Nevím zdali EET vyřeší daňové úniky, těch, kdo využijí jistou míru korupce.

Petr Vabroušek, 43 let, profesionální triatlet

ANO I NE. Je otázkou, zda bude výsledný efekt stát za komplikace, které to zejména drobným živnostníkům mnohdy přinese. Na velké daňové úniky EET nedosáhne.

Jaroslav Janeba, 69 let, šéftrenér zlínských vzpěračů

.ANO I NE. V restauracích zavinilo zdražení. V některých restauracích a firmách zvýšení finančních nákladů na provoz. No a od 1. 3. 2017 to bude ještě horší. Některé politické strany slibují, že když u voleb uspějí, tak EET zruší. No nechme tu komédii uzrát.

Petr Kochta Kochaníček, 47 let, skladatel, muzikant, manažer

Ne. Spousta lidí v mém okolí se cítí neustále kontrolována, pořád jim někdo z vlády nebo z finančního úřadu předhazuje, že je nezbytné je hlídat, jakoby to byli kriminálníci. Já v kapele nikoho nehlídám a funguje to skvěle. Akorát si píchají příchod na pódium, odchod z pódia, vyplňují do kolonky, kolikrát byli na záchodě, kolik hudebních nástrojů použili, co v průběhu koncertu jedli, pili, kolik rozdali autogramů, s kým se objímali…

Čestmír Vančura, 63 let, známý zlínský podnikatel

ANO. Jsme ve zvláštní situaci, před sebou i před světem a nemáme moc na výběr. Je respekt k zákonům a poctivost v podnikání opravdu prioritou v naší společnosti?

Martin Gazda, 40 let, iniciátor projektu Malé Mimi a majitel reklamní firmy

ANO zcela jistě u kontrolního hlášení, u EET teprve uvidíme. Bohužel Češi jsou generace poznamenaná socialismem bez sounáležitosti a loajality ke státu, který jím dává zdravotnictví, školství apod… Nástroj jako EET je nejspíše nutný, než vyroste generace nepoznamenaná a hrdá na svůj stát.

Jan Skoch, 60 let, předseda Základní odborové organizace Continental Barum Otrokovice

ANO. Kdyby všichni podnikali poctivě, kontrolní hlášení, ani pokladny být nemusí. Víme však, že tomu tak není a proto také jsou registrační pokladny v západní Evropě zavedeny již mnoho let.

Hynek Steska, 58 let, učitel

NE. Zavedení EET možná přinese zvýšení výběru daní. Ale za cenu snížení nabídky služeb a růstu cen. Státní pokladna možná vydělá, ale nakonec vše zaplatí občan.

Michal Mynář, 61 let, šéf Otrokovické Besedy

NE. Zvýšila se byrokracie, nakrmilo se mnoho dalších úředníků a zlikvidovali se drobní podnikatelé. Velká esa si poradí v každé situaci.

Jana Brázdilová, 55 let, ředitelka Agrární komory Zlín

ANO. Jsem o tomto rozhodnutí přesvědčená, že to je významné omezení šedé ekonomiky.

Vlastimil Vajďák, 57 let, ředitel Charity Zlín

ANO. když jak se v tom má člověk orientovat, když jeden den slyší, že tržby stouply o 100 % a na druhý den se dozví, že to bylo 8 %.

Vladimír Řihák, 52 let, lékař

Jsem přesvědčen, že ano

Luděk Randár, zlínský herec

To se asi teprve ukáže.

Zuzana Lapčíková, 48 let, hudebnice, učitelka

Ne. V každém historickém období se poplatník snaží o daňový únik. Tuto skutečnost dnes podporuje přesvědčení občanů, že státní správa nefunguje dobře – úniky jsou bohužel viditelné, protože už nemáme zavřené hranice a vidíme, že vyspělé země také jinak vypadají a jejich občané mají vyšší životní úroveň (ano jsou i mnohem méně vyspělé země).

Pavel Hrubec, 55 let, ředitel MJVM Zlín

NE i ANO. Zatím je velmi krátká doba, aby to šlo zcela jednoznačně vyhodnotit, ale dá se předpokládat, že tento efekt patrně může nastat. Na druhou stranu se obávám, že to bude vykoupeno ukončením činnosti řady drobných „minipodnikatelů", kteří po státu doposud nic nechtěli a živili se sami. EET v jejich případě byla pověstná poslední kapka k ukončení podnikání. Jsem přesvědčen, že měla být stanovena nějaká skupina s daňovým paušálem do určité výše obratu bez povinnosti EET, jak je to v některých jiných státech.

Eduard Bláha, ředitel Lázně Luhačovice a Jáchymov

ANO. Aspoň tomu věřím. Jsem přesvědčen, že to vyčistí systém a narovná soutěžní podmínky. Minimálně v gastronomii k tomu EET povede. Ve svém okolí znám celou řadu „podnikatelů" v pohostinství, kteří razili heslo, že pokud budou muset platit daně, tak nebudou podnikat. Jde ale o černé pasažéry , kteří užívali silnice, školství, zdravotnictví a další daněmi společně financované výhody, aniž na ně přispěli a často se nestyděli používat větu : Já od státu nic nechci, nic mi nedává, tak ať mě nechá být. I tyhle myšlenky by bylo třeba mediálním obrazem společnosti vytěsnit a vynášet osoby, které svou šikovností do našeho společného přispívají nejvíc. Měli bychom společně vybudovat hrdost na to, jak společnost podporujeme a těm , kteří přispívají nejvíc poděkovat třeba nadstandardem ve zdravotnických službách. To už jsem ale zase u reformy sociálních systémů.

Lukáš Žaludek, 32 let, hoteliér

Ano.

Josef Bernátík, 64 let, starosta Krajského sdružení hasičů Zlínského kraje

ANO/NE. Omezit ano, zamezit ne.

Oldřich Hájek, 36 let, ekonom a regionalista

NE. V první fázi zřejmě, optikou Finanční správy, bude EET slavit úspěch. Ovšem jedná se o další komplikující podmínku pro podnikatele, a řada z nich z trhu odejde. Celkově tedy nedojde ke zvýšení daňového inkasa a omezení daňových úniků. Je potřeba hledat spíše motivační, než represivní nástroje.

Milan Kladníček, 48 let, ředitel Městské policie Zlín, předseda Kolegia ředitelů MP Statutárních měst a Hlavního města Prahy

ANO. S povinností EET má MF podrobný přehled o tržbách každého subjektu. Ve většině případů obchodníci zákazníkům účtenku vydají a tak odchází info o tržbě na MF, kde ovšem musí fungovat přísná kontrola. Přesto se domnívám, že čeští podnikatelé, si opět nějak poradí a například známým nebo stálým zákazník účtenku vůbec nevydají. Výsledek zavedení EET můžeme hodnotit až později.

Vladimír Plšek, jednatel Technických služeb Otrokovice

ANO

Jana Janíková, děkanka Fakulty multimediálních komunikací UTB Zlín

Nevím

Jan Wurst, 30 let, učitel v Základní škole Trávníky v Otrokovicích

ANO I NE. Jistě má EET význam a zlepší kontrolu nad tržbami, avšak český člověk si, pokud bude chtít, najde cestu, jak část tržeb i nadále zatajit.