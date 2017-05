Audit Deníku: Pobyt v nemocnicích je nyní těžce zneužíván

Po zrušení poplatků u lékaře se pacientům podle ředitele zlínské Charity ulevilo. „Ale za jakou cenu?" ptá se. „Nikomu se nechce platit nic navíc, ale poplatek za pobyt v nemocnici byl oprávněný," je přesvědčený Vajďák.

Ilustrační foto

44%

Podle 44 % panelistů Deníku ze Zlínského kraje se po zrušení poplatků u lékaře pacientům ulevilo.

Podle zlínského lékaře Vladimíra Řiháka přijde doba, kdy si občané budou muset zvolit, zda chtějí drahou, nákladnou léčbu, zachraňující životy pro všechny potřebné, nebo neplatit pár korun příplatek v nemocnici, který povede k redukci počtu hospitalizací.

„Nyní je pobyt v nemocnicích těžce zneužíván,“ říká lékař.

Třicet korun u lékaře a dalších 30 Kč za recept v lékárně, to byla praxe od roku 2008, kdy tehdejší ministr zdravotnictví Tomáš Julínek zavedl zdravotnické poplatky. Na podzim roku 2014 však vláda odhlasovalo jejich zrušení. V roce 2015 tedy skončily a vláda ponechala jen devadesátikorunový poplatek na pohotovosti.

Názory na poplatky se různí.

„Pacientům se spíš uleví, když jim doktor pomůže,“ říká herec Luděk Randár.

Ředitel Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Pavel Hrubec si myslí, že víceméně každý pacient by se měl na výkonu lékaře podílet. Ke zrušení poplatků vzniklo i několik průzkumů. Jeden z nich dělala společnost Median.

„Čím vzdělanější odpovídající, tím méně by všechny poplatky zrušil. Může to souviset i s tím, že čím vyšší vzdělání, tím vyšší je příjem. Tam už ti lidé nejsou tak citliví na peníze,“ okomentovala Blanka Vančurová, která průzkum zpracovala. (hed)

Za jídlo by se v nemocnicích platit mělo, říká hradišťský místostarosta

Rozhodnutí vlády tehdy lidé vesměs vítali. Pacientům se ulevilo i podle místostarosty Uherského Hradiště Iva Frolce. „Poplatky nebyly systémově správné a zatěžovaly sociálně slabé občany," podotkl místostarosta. Dodal však jedno ale.

„Na druhé straně poplatek za stravu v nemocnici je na místě a měl být zachován. Doma si jídlo každý z nás také platí," nechal se slyšet Ivo Frolec.

S jeho odpověďmi ne zcela souhlasí ředitel Slováckého divadla Michal Zetel.

Dívá se totiž na celou otázku z jiného hlediska.

„Pacientům se uleví, až se uzdraví, nikoli když se budou donekonečna léčit, rozuměj potlačovat, následky nikoli příčiny. S poplatky či bez nich. Chování ke svému vlastnímu zdraví je u nás naprosto katastrofální," myslí si Michal Zetel.

Poplatek za pobyt v nemocnici měl smysl, doma lidé také platí

Podle většiny osobností, které Deník v regionu oslovil, zrušení poplatků pacientům ulevilo. Několikrát ale zazněl názor, že alespoň platba za pobyt v nemocnici smysl měla.

„Pacientům se určitě ulevilo, ale měli by si uvědomit, že nemocnice nejsou hotelem a sto korun denně by stejně tak vydali doma na elektřinu, vodu, jídlo a provoz domácnosti. Nemocnicím tyto poplatky citelně chybí," říká například zdravotní sestra Petra Proksová ze Vsetína.

Stejný názor zastává ředitel vsetínského střediska Diakonie ČCE Dan Žárský. I on by stovku za pobyt v nemocnici zanechal.

„Určitě by navíc bylo možno zastropovat výdaje pacienta obdobně jako u léků," dodává Žárský.

Podle vedoucí vsetínské občanské poradny Soni Zelíkové ale byly poplatky za pobyt velkým strašákem především pro chronicky nemocné.

„Lidé odkládali léčbu z finančních důvodů. Také vymáhání neuhrazených poplatků vedlo k dalšímu zadlužování lidí. Třicet korun neuhrazený poplatek a k tomu náklady advokátní kanceláře sedm tisíc jsou vysokou cenou za opomenutí," upozornila Zelíková.

„Problémem zdravotnictví je korupce a reforma"

Kroměřížsko – Někteří pacienti nechtěli navštívit lékaře v nutných případech, protože se báli, aby neohrozili rodinný rozpočet, upozorňuje Michaela Mikulenková, Žena regionu 2016. Po zrušení zdravotnických poplatků se podle ní pacientům jednoznačně ulevilo.

Kastelán zámku v Kroměříži Martin Krčma si to naopak nemyslí. Kromě něj další čtyři osobnosti z Kroměřížska, které Deník oslovil. V globálu se ale názory na poplatky různí.

Přečtěte si názory panelistů ze Zlínského kraje:

Ulevilo se pacientům po zrušení zdravotnických poplatků?

Karel Holík, 42 let, ředitel Sportovních zařízení města Kroměříže

ANO. Podle mě hlavně se zvýšeným papírováním. Pokud už jdu k doktorovi, tak mi není dobře a nehodlám řešit papírové války.

Daniela Hebnarová, 60 let, ředitelka DK KRoměříž

NE. U nemocnic a zdravotnických zařízení s lůžkovou kapacitou měly významnou regulační funkci, zůstávalo více místa pro ty skutečně potřebné. To je minulostí.

Svatava Ságnerová, 56 let, středoškolská učitelka

NE. Nevidím souvislost mezi zdravotními poplatky a zdravotním stavem pacientů. Tato skutečnost možná prospěla úzké skupině pacientů, nikoliv všem.

Šárka Kašpárková, 58 let, ředitelka Knihovny Kroměřížska

ANO. Nemusím mít nachystané peníze na poplatky a myslet na to, eventuálně shánět bankomaty nebo platební terminály. Otravovalo mě to.

Jan Hašek, 63 let, předseda AGD Postoupky

ANO. Ale se stokorunovým poplatkem v nemocnicích souhlasím do dneška.

Jiří Stránský, 61 let, ředitel Muzea Kroměřížska

NE. Pacientům uleví něco úplně jiného, než symbolické finanční částky.

Jarmila Vaclachová, 55 let, ředitelka SVČ Holešov

NEVÍM. Třicet korun určitě nikoho nezabije, ale nebylo mi zcela jasné, kam vlastně peníze směřují a zlepšení zdravotnictví jsem díky poplatkům nepocítila.

Jan Košárek, 39 let, ředitel AG Kroměříž

NE. Poplatky platíme dál, jen jsou schované ve zdravotním pojištění. Rušení bylo mediálním podvodem na voličích.

Lubomír Nečas, 62 let, lékař

NE. Jejich peníze nyní chybí ve zdravotnictví na zlepšování prostředí ve zdravotnických zařízeních a zlepšování super specializované péče.

Jana Janíková, 56 let, děkanka Fakulty multimediálních komunikací UTB Zlín

NEVÍM.

Vladimír Plšek, jednatel Technických služeb Otrokovice

NE.

Martin Pášma, 44 let, vedoucí kulturního zařízení, dramaturg, moderátor

NE. Většině ne. Většinu obyvatel naštěstí netvoří skutečně nemocní či simulanti. Jednou za čas zaplatit poplatky větší část národa ekonomicky příliš nezasáhla.

Marian Dej, 42 let, kněz

NE. Poplatky nejsou až v takové výši, aby někoho ohrozily.

Petr Vabroušek, 43 let, profesionální triatlet

ANO. Pacientům určitě. Už proto, že nemusí řešit, které návštěvy zdravotnického zařízení se to týká, a které ne. A také si dopředu nemusí chystat drobné do automatu. Byla to svým způsobem šikana nemocných.

Jaroslav Janeba, 69 let, šéftrenér zlínských vzpěračů

ANO I NE. Jelikož některé léky zdražily.

Petr Kochta Kochaníček, 47 let, skladatel, muzikant, manažer

NE. Má žena je hypochondr, a když už neplatí u lékaře, tak je tam skoro pořád. Večer ji hledám v ložnici, ale ona je u lékaře… Myslím, že platit pár korun ve zdravotnických zařízeních by jí prospělo.

Čestmír Vančura, 63 let, známý zlínský podnikatel

NE. Myslím, že důsledek je spíše opačný, nejvíce potřební na to doplatili.

Martin Gazda, 40 let, iniciátor projektu Malé Mimi a majitel reklamní firmy

NE. Podle mě šlo o zanedbatelné částky. Myslím, ale že pacienti si nemusí ulevovat, i přes problémy máme jedno z nejlepších zdravotnictví z bývalých východních zemí. Problémem zdravotnictví je korupce převážně v komunální politice, pak chybějící reforma.

Jan Skoch, 60 let, předseda Základní odborové organizace Continental Barum Otrokovice

NE. Stále je něco bolí. Regulovat návštěvnost ordinací třiceti korunami je nesmysl. Za pobyt v nemocnicích by se ale nějaký poplatek mohl platit, alespoň za stravu.

Hynek Steska, 58 let, učitel

ANO i NE. Pacientům ano, ne sektoru zdravotnictví. U praktického lékaře, u odborníka bez doporučení praktickým lékařem, na pohotovosti a v případě hospitalizace poplatek měl být zachován.

Michal Mynář, 61 let, jednatel společnosti Otrokovická Beseda

NE. Ale to je jen můj osobní názor, protože k lékaři chodím jen tehdy, když je to nezbytné a přiznám se, že ne příliš často.

Jana Brázdilová, 55 let, ředitelka Agrární komory Zlín

NE. Nic to nevyřešilo, myslím si, že by se za pobyt v nemocnici měla platit základní sazba, vyjma důchodců a dětí.

Vlastimil Vajďák, 57 let, ředitel Charity Zlín

ANO. Ale za jakou cenu? Nikomu se nechce platit nic navíc, ale poplatek za pobyt v nemocnici byl oprávněný.

Vladimír Řihák, 52 let, lékař

NE. Obrovské tlaky na financování zdravotnictví určitě s novou, moderní léčbou budou narůstat. Nebude možno jen navyšovat příspěvek státu a občané si budou muset zvolit, zda chtějí drahou, nákladnou léčbu, zachraňující životy pro všechny potřebné, nebo neplatit pár korun příplatek v nemocnici, který povede k redukci počtu hospitalizací.. Nyní je pobyt v nemocnicích těžce zneužíván.

Luděk Randár, zlínský herec

NE. Spíš se jim uleví, když jim doktor pomůže.

Zuzana Lapčíková, 48 let, hudebnice, učitelka

ANO. Pravděpodobně některým. Ne mě osobně – díky Bohu.

Pavel Hrubec, 55 let, ředitel MJVM Zlín

NE- Můj názor je, že každý pacient (až na jasně definované výjimky) by se měl, byť malou částkou, na výkonu lékaře, za nímž přišel, podílet.

Eduard Bláha, ředitel Lázně Luhačovice a Jáchymov

ANO. Jednoznačně jim ulevilo. Nejsem přesvědčen, že to bylo správné rozhodnutí. Poplatky byly reformním krokem správným směrem a jejich zrušení byl krok zpět.

Lukáš Žaludek, 32 let, hoteliér

Mně osobně NE.

Josef Bernátík, 64 let, starosta SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje

ANO. Pacientům určitě ano.

Oldřich Hájek, 36 let, ekonom a regionalista

NE- Myslím, že efekt zrušení poplatku, ač na první pohled velmi líbivý, pacientům naopak v dlouhodobém horizontu naopak neuleví. Je nutné formulovat a zavést individuální příspěvky pacientů na péči. A to takové, které nikoho z péče nevyloučí a naopak budou mít prorůstový charakter. 30 Kč z dostupnosti péče jistě nikoho nevyloučilo.

Milan Kladníček, 48 let, ředitel Městské policie Zlín, předseda Kolegia ředitelů MP Statutárních měst a Hlavního města Prahy

ANO. Lidé jsou spokojenější, když nemusí platit poplatky, které byly pro občany tak trochu nesmyslné. Nikoliv však pro státní rozpočet. Lidem se jistě odlehčilo finančně - zejména maminkám s malými dětmi, seniorům nebo dlouhodobě nemocným. Tito všichni vydali souhrnně velké množství financí, při častých návštěvách lékařů. Tyto finance teď mohou využít jinak.

Jan Wurst, 30 let, učitel v Základní škole Trávníky v Otrokovicích

ANO. Především za pobyt v nemocnici, který mi přišel nejvíce absurdní. Většinou do nemocnice nejdou lidé dobrovolně. Přitom si platí zdravotní pojištění.

