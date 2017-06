Audit Deníku: Potřebných dokladů pro úřady zbytečně přibývá

Křeček, motýli a jiní živočichové blokují i ve Zlínském kraji dopravní stavby. Týká se to například stavby dálnice z Holešova do Fryštáku, která by ulevila od průjezdu kamionů i Zlínu. Osobnosti Zlínska se sice shodly na tom, že by stavební zákon měl být co nejjednodušší, ale ne všichni vidí problém v aktivistech. Mnozí upozorňují na zdlouhavý úřednický proces.

Stavba silnice. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Jan Vraný

Zjednodušení stavebního zákona by ve Zlínskím kraji uvítalo téměř 90 procent respondentů. Našli se však i zastánci zákona současně platného.

Například Zuzana Lapčíková, hudebnice a učitelka ze Zlínska ve své odpovědi pro Deník uvedla: „Považuji za správné, aby lidé dodržovali pravidla, chtějí-li zaplňovat prostor hmotou."

Naproti tomu ředitel Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Pavel Hrubec namítl: „Stávající stav, kdy stavebník mnoho měsíců získává desítky povolení a potvrzení, aby mohl začít stavět a přitom to může být blokováno či zdržováno je jednoznačně špatný."

Vedoucí projekce ze stavební firmy PURLIVE ze Zlína Aleš Kráčalík ze svých rozsáhlých zkušeností uvedl: „Stavební zákon a podklady potřebné pro vyřízení stavebního povolení jsou dle mého až zbytečně moc obsáhlé a naprostý laik není schopen všechny tyto věci obsáhnout. Za mou desetiletou praxi s vyřizováním stavebních povolení potřebných dokladů pro vydání stavebního povolení přibývá a to samozřejmě prodlužuje její samotné povolení. Proto jakékoliv urychlení a zjednodušení vnímám velice kladně." (mai)

Aktivisté často neúměrně prodlužují zahájení staveb

Valašsko – Stavební zákon by měl být jednodušší. Zejména co se týče získávání potřebných povolení například při stavbě rodinných domů. Naopak zachovaná by měla zůstat ochrana přírody či památek, nesmí se však zneužívat.

Tak by se daly ve stručnosti shrnout názory deseti oslovených respondentů Auditu Deníku na Valašsku na současnou podobu stavebního zákona. Většina se shodla na tom, že by měl být jednodušší, než je nyní.

„Rozhodně by měl být jednodušší, jednoznačnější. Stavební řízení by mělo být jednodušší a hlavně rychlejší. Měla by zde být určitá míra flexibility," míní například vedoucí občanské poradny Soňa Zelíková.

Co se týče občanských aktivistů, kteří připomínkují některé přípravy staveb nebo dokonce stavby z různých důvodů blokují, jejich vliv podle oslovených respondentů zcela omezit nelze.

„K velkým stavbám by měli mít možnost vyjádřit se všichni, koho se to týká," je přesvědčený vsetínský hudebník a textař Dušan Trličík.

Moc aktivistů by však neměla být neomezená.

„Občanští aktivisté jako neodborná veřejnost často komplikují a ztěžují průběh povolování staveb a neúměrně časově zpožďují jejich zahájení," poukázal jednatel Spolku pro zachování valašských tradic Milan Mareček.

Podle zdravotní sestry Petry Proksové by se mělo vždy přihlížet, ke konkrétní situaci a stavbě.

„Ochrana přírody či památek by měla být zachována, ale nelze souhlasit s některými aktivisty, kteří například brání stavbě cest," řekla.

Stížnosti by měli úředníci řešit co nejrychleji

Slovácko – Křeček, motýli a jiní živočichové blokují na Slovácku dopravní stavby. Především dálnici, která by pomohla dopravě v souměstí Staré Město – Uherské Hradiště – Kunovice. Region by se tak konečně připojil do republikové mapy rychlostních silnic. A právě v tomto případě jde o různé iniciativy a aktivisty

Osobnosti Slovácka se sice shodly na tom, že by stavební zákon měl být co nejjednodušší, ale ne všichni vidí problém v aktivistech, spíše naopak. Mnozí upozorňují na úřednický aparát, popřípadě na neschopnost osob, které hrají v projektech klíčovou roli.

„Zákon by měl být co nejjednodušší, musí však obsahovat jasná pravidla. Potenciální stížnosti proti stavbám jsou naprosto legitimní, ale musí být řešeny rychle, tak či onak," zmínil mnohdy dlouhotrvající schvalovací procesy ředitel uherskohradišťské základní školy UNESCO Jan Vorba.

Zapravdu mu v některých věcech dal i spisovatel a publicista Jiří Jilík, podle kterého stavbám nebrán stížnosti, ale neschopnost úředníků, kteří se s nimi nedokáží vypořádat.

Proti bránění činnosti aktivistů je ředitel Slováckého divadla v Uherském Hradišti Michal Zetel. „Zjednodušení čehokoli je v tomto státě potřeba. Ale rozhodně nesmí dojít k omezení práv občanských aktivit stran stavebních řízení. Za žádnou cenu," zdůraznil šéf uherskohradišťské scény. (bm)

Ekologie zahrnuje i člověka, stížnosti ale mohou mít důvod, míní panelisté z Kroměřížska

Kroměřížsko – Region, který má s oddalováním například dopravních staveb velmi palčivou zkušenost: na Kroměřížsku už roky vázne výstavba rychlostní silnice z Hulína do Fryštáku a dál na Slovensko, která navíc měla pomoci holešovské průmyslové zóně.

Není proto divu, že panelisté Deníku si v otázce zjednodušení stavebního zákona (právě s ohledem na stížnosti aktivistů) často neberou servítky.

„Doporučuji takzvaným ekologům bránícím stavbě dálnic a obchvatů nastěhovat se do blízkosti současných dopravních tahů. Ekologie přece zahrnuje i člověka," poznamenává třeba ředitel Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži Jan Košárek.

A podobně laděnou odpověd nabízí také šéf kroměřížských městských sportovních zařízení Karel Holík.

„Jsem přesvědčen, že někdy i brouk musí ustoupit pokroku a racionálnímu myšlení," míní.

I tento problém má ovšem dvě strany, jak připomíná třeba bývalá kroměřížská starostka.

„Stavební zákon by měl být co nejjednodušší. Je ale třeba posuzovat důvod stížností. Pokud jsou opodstatněné, má se jimi občanská společnost zabývat," upozorňuje Daniela Hebnarová.

A kastelán kroměřížského zámku Martin Krčma dodává, že stavební zákon by měl být jednodušší hlavně směrem k občanovi. „Občanská společnost pak ale stojí na svobodném vyjádření protestu a vážení různorodých veřejných zájmů," uzavírá.

INDEX DENÍKU88%

Zákon by měl být co nejjednodušší. To si myslí 88 procent panelistů ze Zlínského kraje

Měl by být stavební zákon co nejjednodušší?

Odpovědi panelistů ze Zlísnkého kraje

Lubomír Nečas, 62 let, lékař

Ano. Stavební řízení se vleče několik let a mnohdy nesmyslné stížnosti občanských aktivistů blokují stavební činnosti, které již mnoho let v ČR stagnují.

Jana Janíková, 56 let, Děkanka Fakulty multimediálních komunikací UTB Zlín

Nevím.

Vladimír Plšek, jednatel Technických služeb Otrokovice

ANO

Martin Pášma, 44 let, vedoucí kulturního zařízení, dramaturg, moderátor

ANO. Avšak není to dobře položená otázka. Co nejjednodušší být stavební zákon má. Přesto se májí orgány zabývat oprávněnými smysluplnými stížnostmi občanů.

Marian Dej, 42 let, kněz

Ano.

Petr Vabroušek, 43 let, profesionální triatlet

ANO I NE. I stížnosti občanských aktivistů mohou být oprávněné. Jen by jejich projednání a posouzení nemělo trvat tak dlouho.

Jaroslav Janeba, 70 let, šéftrenér zlínských vzpěračů, nyní starobní důchodce

ANO. Ale ono většinou ti občanští aktivisté mívají pravdu. Z toho plyne, že úpravy stavebních zákonů by měli provádět stavební odborníci ve spolupráci s aktivisty a né politici.

Petr Kochta Kochaníček, 47 let, skladatel, muzikant, manažer

Ne. Také by se mi nelíbilo, kdyby někdo před naší zkušebnou postavil fabriku. Ovšem kdyby to byla hospoda, tak to by mi nevadilo. Každopádně je potřeba se zeptat, než se kopne do země.

Čestmír Vančura, 63 let, známý zlínský podnikatel

ANO. Přesto, že je to dnes možná jediný způsob, jak pomoci nápravě věcí veřejných, jinde se vymknul kontrole a sleduje jiné cíle.

Martin Gazda, 40 let, Iniciátor projektu Malé Mimi a majitel reklamní firmy

NE – stávající úprava je poměrně vyvážená. Prostor pro „protistranu" by měl zůstat. Určitá úleva by byla vhodná např. u památkově chráněných objektů.

Jan Skoch, 60 let, Předseda Základní odborové organizace Continental Barum Otrokovice

ANO. Jestliže někteří investoři nezískají stavební povolení ani po sedmi letech vyřizování, jak je tomu třeba v Holešovské průmyslové zóně, asi není se stavebními zákony něco v pořádku.

Hynek Steska, 58 let, učitel

ANO. Je třeba vyhledávat kroky, které budou minimalizovat dopady stavební činnosti na životní prostředí. Stejně je třeba minimalizovat účelové počínání aktivistických „ekologů" a zkoumat, jestli aktivita nemá pozadí ekonomické.

Michal Mynář, 61 let, jednatel společnosti („šéf" kulturního domu) Otrokovická Beseda

ANO. Všechny zákony by měly být co nejjednodušší – kdykoliv zpřesníte zákon, zakotvíte stav před pěti lety a aktuálně už ho lze obejít.

Jana Brázdilová, 55 let, ředitelka Agrární komory Zlín

ANO. Nejen stavební zákon, ale myslím, že všechny zákony by se mohly zrušit. Znám 10 přikázání a stačilo by se jen nimi řídit.

Vlastimil Vajďák, 57 let, ředitel Charity Zlín

ANO. Zase se ale musí najít rozumná míra. Není možné donekonečna protahovat stavební řízení jak se děje nyní, na druhé straně je nutné zachovat možnost akceptovat oprávněné připomínky.

Vladimír Řihák, 52 let, lékař

Ano, musí být ale vyvážený. Jak ekologie, tak výstavba musí být v rovnováze.

Luděk Randár, herec

Lidi se budou dohadovat stejně.

Mgr. Zuzana Lapčíková, 48 let, hudebnice, učitelka

Ne. Považuji za správné, aby lidé dodržovali pravidla, chtějí-li zaplňovat prostor hmotou.

Pavel Hrubec, 55 let, ředitel MJVM Zlín

Ano. Zcela jednoznačně, stávající stav, kdy stavebník mnoho měsíců získává desítky povolení a potvrzení, aby mohl začít stavět a přitom to může být blokováno či zdržováno je jednoznačně špatný.

Eduard Bláha, ředitel Lázně Luhačovice a Jáchymov

ANO. Spousta regulací a byrokracie škodí a nejvíc ta, bez odpovědnosti. Obecně si myslím, že jakékoliv blokování vlastnických práv za stany společnosti, byť může být oprávněné, by mělo být spojeno s odpovědností toho, kdo tak činí. Ještě výrazněji tento problém cítím u památkové péče, kdy zájem „ společnosti" zabránil realizaci finančně dostupné opravy, a ten kdo trval na té nákladnější nepřispěl na rozdíl cen ani neodpovídá za takto způsobené další chátrání něčího majetku

Lukáš Žaludek, 32 let, hoteliér

Ano. Dnešní stav je za hranou a odrazuje investory od dalších aktivit. To by mohlo mít z dlouhodobého hlediska velmi negativní dopad na zaměstnanost a ekonomiku země.

Josef Bernátík, 64 let, Důchodce, starosta SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje

ANO. Uvítal bych ještě maximální možné zjednodušení při vyřizování staveb či stavebních úprav pro řadové občany.

Oldřich Hájek, 36 let, ekonom a regionalista

ANO. Ochrana krajiny a území je jistě na místě. Avšak v podmínkách České republiky často vnímáme naprosté ohýbání stavebního zákona, kdy existují možnosti naprosté šikany řady aktérů vůči stavebním záměrům a projektové dokumentaci. Rozvoj páteřní dálniční sítě a pak komplikuje.

Milan Kladníček, 48 let, ředitel Městské policie Zlín, předseda Kolegia ředitelů MP Statutárních měst a Hlavního města Prahy

ANO. Otázka ovšem, čeho by se konkrétní stavba měla týkat a na jakém území vznikat, Stavební zákon by měl být jednodušší i z pohledu zefektivnění spolupráce složek jednotlivých úřadů, kvůli kterým se stavby mnohdy zpožďují.

Jan Wurst, 30 let, učitel v Základní škole Trávníky v Otrokovicích

ANO. Dnešní stavební zákon je přísný a stavby tak mnohdy znemožňují vyjádření občanů, často z podivných pohnutek. Příkladem jsou sousedské sváry či závist.