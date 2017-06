Audit Deníku: Žluté vlaky už do Starého Města zajíždět nebudou

Zlínský kraj – RegioJet, Leo Express, Arriva plus České dráhy. Cestování po železnici nabízejí ve Zlínském kraji tři soukromé společnosti a jedna státní. Kvalita přepravy se po-dle osobností, které odpovídaly v auditu Deníku, jednoznačně zlepšila.

Ale především kvůli konkurenci, tedy soukromým dopravcům. Kromě rychlejšího cestování totiž nabízejí i větší komfort – kávu a tisk zdarma, širokou nabídku jídla, útulné prostředí nevyjímaje.

„Před lety jsem se vlakům cíleně vyhýbal, teď už dva roky využívám in Kartu a vlakem jezdím docela rád. Například do Prahy je to mnohem lepší než autem," říká ředitel Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Pavel Hrubec.

Konkurence je podle ředitele Lázní Luhačovice Eduarda Bláhy lékem a ucpané dálnice zálivkou na její rozvoj. „Mrzí mě, že žiji v obci, která příměstské vlakové spojení nemá. Ve vlacích, metru a dalších hromadných prostředcích mimo silnice vidím budoucnost pro velké metropole a recept, jak řešit kvalitu ovzduší, nedostatek parkovacích míst nebo historická centra bez aut," je přesvědčený Bláha.

Konkrétně o žluté vlaky bohužel cestující ve Zlínském kraji počínaje novým jízdním řádem od prosince přijdou.

„S největší pravděpodobností už vlaky RegioJet nebudou zajíždět do Starého Města u Uherského Hradiště. Obyvatelům Zlína a Otrokovic nabídne RegioJet rychlé návazné autobusové spoje do Olomouce s přestupem na vlaky RegioJet ve směru do Prahy a na Slovensko," uvedl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Kroměřížsko - Desetkrát ANO. Poprvé se v rubrice Deníku panelisté z Kroměřížska dokonale shodli. Úroveň železniční dopravy se podle jejich názoru u nás v posledních letech skutečně citelně zvýšila, ostatně vlakem čas od času cestuje téměř každý.

Jak už to tak ale bývá, i chvála má obvykle háček. Týká se totiž spíše soukromých dopravců, ke službám státních Českých drah mají respondenti dál řadu výhrad.

„Stále představují zkostnatělý neefektivní státní podnik, jeho jednorázová opatření nezakryjí nechuť cokoliv změnit,“ nebere si servítky třeba středoškolská učitelka z Holešova Svatava Ságnerová.

Oproti tomu ředitelka tamního centra TyMy Jarmila Vaclachová soudí, že vstupem soukromých společností se v poslední době úroveň služeb vylepšila i v případě Českých drah. Podle bývalé kroměřížské starostky Daniely Hebnarové výrazně zvýšila komfort pro cestující a snížila ceny hlavně konkurence.

„Liberalizace podnikání přinesla nám všem ovoce i v tomto případě,“ míní ředitelka kroměřížského Domu kultury.

O tom, že kvalita osobní přepravy u soukromých přepravců je na vysoké úrovni, je přesvědčena i studentka Michaela Mikulenková, konkurenci soukromých přepravců pak zmiňuje také ředitel Arcibiskupského gymnázia Jan Košárek: Ke zlepšení konečně nutí i České dráhy,“ shrnuje názor mnohých panelistů.

Valašsko – Zlepšila se kvalita železniční přepravy? Jednoznačná shoda mezi respondenty dalšího dílu Auditu Deníku na Valašsku nepanuje. Většina z deseti oslovených se však kloní k tomu, že kvalita roste. Důvodem je podle zastánců tohoto názoru především nástup konkurence.

„Ukázalo se, že v této oblasti konkurence jednoznačně prospěla," je přesvědčená ředitelka vsetínského Domu kultury Petra Vaňková.

Podle ní se začala kvalita osobní železniční přepravy rapidně zvedat právě po vstupu soukromých dopravců na trh.

„Rozdíly stále ještě jsou. Ale je vidět, že dopravci na kvalitě svých služeb pořád pracují," říká Petra Vaňková.

Zlepšení vidí také duchovní správce farnosti v Zašové Jiří Polášek.

„Zkuste se projet do Prahy a zpět. Je to pohodlné, rychlé, a když si objednáte lístek hodně dopředu, tak i levné cestování, kterému dávám přednost," pochvaluje si farář.

Růst kvality zaznamenal také jednatel Spolku pro zachování valašských tradic Milan Mareček. Vše však podle něj není jen růžové.

„Doprava se zrychlila, zvýšil se komfort cestování a poskytovaných služeb. Na druhé straně zaniklo nemálo spojů v odlehlejších oblastech," připomíná Milan Mareček.

Podle některých dotázaných také neroste kvalita rovnoměrně.

„Tedy alespoň v případě společnosti České dráhy. Konkurence v podobě soukromých dopravců služby Českých drah v mnohém převyšuje," je přesvědčená zdravotní sestra Petra Proksová ze Vsetína.

Lubomír Nečas, 62 let, lékař

Ano. Občas rád jezdím vlakem ze Zlína do Prahy. Kultura cestování se výrazně zlepšila. Je to výsledek konkurence na železničních tratích.

Jana Janíková, 56 let, Děkanka Fakulty multimediálních komunikací UTB Zlín

NE. Pokud mám na mysli České dráhy.

Vladimír Plšek, jednatel Technických služeb Otrokovice

ANO

Martin Pášma, 44 let, vedoucí kulturního zařízení, dramaturg, moderátor

ANO. Vstupem soukromých subjektů. Ale jestli to bude k probuzení Českých drah stačit, nevím.

Marian Dej, 42 let, kněz

Ano, zvláště soukromé firmy jsou v tom moc dobré.

Petr Vabroušek, 43 let, profesionální triatlet

ANO. Minimálně na tratích, kde panuje konkurence. Z těch mám osobní pozitivní zkušenost.

Jaroslav Janeba, 70 let, šéftrenér zlínských vzpěračů, nyní starobní důchodce

ANO, a to velmi. Ale vlaky ze Slovenska bývají někdy velmi přeplněny. Například spoje Budapešť-Keleti, Štúrovo, Bratislava, Břeclav, Otrokovice…no hrůza.

Petr Kochta Kochaníček, 47 let, skladatel, muzikant, manažer

Ano. Určitě ale ne díky Českým drahám, které házejí koleje pod nohy soukromníkům. Jednoznačně by měl stát udělat na železnici pořádek. Osobně miluji jízdu vlakem a doporučuji spíše soukromé přepravce.

Čestmír Vančura, 63 let, známý zlínský podnikatel

ANO. Bůh zaplať.

Martin Gazda, 40 let, Iniciátor projektu Malé Mimi a majitel reklamní firmy

ANO – vstupem soukromých dopravců.

Jan Skoch, 60 let, Předseda Základní odborové organizace Continental Barum Otrokovice

ANO. Ve srovnání s vyspělými zeměmi máme sice ještě co dohánět, ale pamatuji kamna na uhlí ve vagonech, špinavá sedadla od sazí z parních lokomotiv, nepoužitelné toalety a drncání na spojích jednotlivých kolejí. Ve srovnání s tímto je dnešní cestování na velmi solidní úrovni.

Hynek Steska, 58 let, učitel

ANO. Upřednostňuji železniční dopravu. Pokud mám možnost výběru, využívám soukromé dopravce. Čistota, jednání personálu a úroveň služeb je nesrovnatelná s nabídkou státních drah.

Michal Mynář, 61 let, jednatel společnosti („šéf" kulturního domu) Otrokovická Beseda

ANO. Konkurence přináší zlepšení kvality – to je zřejmé.

Jana Brázdilová, 55 let, ředitelka Agrární komory Zlín

ANO. Vlivem konkurence určitě je cestování vlaky teď mnohem pohodlnější a doufám, že se je ještě zkvalitní.

Vlastimil Vajďák, 57 let, ředitel Charity Zlín

ANO. Spousta spojů je zajištěna novými vagony.

Vladimír Řihák, 52 let, lékař

Ano, ale jde to pomalu a bolestně. Myslím, že hodně sehrála roli konkurence v železniční dopravě. Já z nostalgie jezdím hodně Českými drahami – navíc mají v jídelním voze vynikající párečky.

Luděk Randár, zlínský herec

Ano. Dříve jsem v kupé mohl jíst pouze potraviny z domova.

Mgr. Zuzana Lapčíková, 48 let, hudebnice, učitelka

Ano. Díky soukromým dopravcům, kteří zlepšení nastartovali a vytvořili konkurenční prostředí vstřícné cestujícím.

Pavel Hrubec, 55 let, ředitel MJVM Zlín

ANO. Před lety jsem se vlakům cíleně vyhýbal, teď už dva roky využívám in Kartu a vlakem jezdím docela rád. Např. do Prahy je to mnohem lepší než autem.

Eduard Bláha, ředitel Lázně Luhačovice a Jáchymov

ANO. Zkušenost s ní mám osobní a mohu jí jen doporučit. Konkurence je lék a ucpané dálnice zálivka na její rozvoj. Mrzí mě, že žiji v obci, která příměstské vlakové spojení nemá. Ve vlacích, metru a dalších hromadných prostředích mimo silnice vidím budoucnost pro velké metropole a recept jak řešit kvalitu ovzduší, nedostatek parkovacích míst nebo historická centra bez aut.

Lukáš Žaludek, 32 let, hoteliér

Ano, v posledních letech zaznamenala železniční osobní přeprava velký progres kvality. Osobně na dlouhé cesty dnes preferuji vlak před osobním vozem.

Josef Bernátík, 64 let, Důchodce, starosta SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje

ANO. Konkurenční prostředí přináší skokové zlepšení podmínek uživatelů osobní železniční dopravy.

Oldřich Hájek, 36 let, ekonom a regionalista

ANO. Kvalita přepravy na železnici se v posledních letech zlepšila zásadním způsobem, a to ať již jde o kvalitu přepravy, doplňkové služby, tak zejména na čas a přesnost vlakových spojení. A na to je cestující zvláště citlivý.

Milan Kladníček, 48 let, ředitel Městské policie Zlín, předseda Kolegia ředitelů MP Statutárních měst a Hlavního města Prahy

ANO. Lidé jsou spokojenější. Stále je však co zlepšovat. Například ČD jsou především závislé pouze na rozpočtu a komfortnost cestovní není příliš uspokojivá. V opozici stojí jiné přepravní společnosti, které cestujícím nabízejí komfortnější služby i výhodnější ceny.

Jan Wurst, 30 let, učitel v Základní škole Trávníky v Otrokovicích

ANO. Za dob studií jsem trávil mnoho času ve vlaku. Zavedením konkurenčního prostředí se výrazně zlepšila kvalita. Porovnejte vlaky před deseti lety a dnes.

