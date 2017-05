Baťovo letadlo si přišly prohlédnout tisíce lidí.

Tisíce lidí v Otrokovicích netrpělivě očekávaly přílet baťova letounu Lockheed Electra 10A.

„Přišli jsme sem už ráno, máme tady svačinu, opalovací krém a určitě si přílet natočíme,“ řekl fanda historických letadel Aleš Žáček. Davy lidí proudily k otrokovickému letišti celé dopoledne. „Není tady k hnutí, je to hrůza,“ postěžovala si Mirka Rychlíková.

Téměř přesně v jedenáct hodin Lockheed Elektra zakroužil nad otrokovickým letištěm a za bouřlivého jásání diváků přistál.

„Přistávací plocha je poněkud kratší, než na jaké je tento historický letoun zvyklý, ale natrénovali jsme to a povedlo se,“ prozradil pilot Nikola Lukačovič po přistání. V Otrokovicích musel letoun přistát na dráze o délce zhruba 650 metrů, zatímco v minulosti bývaly dráhy přes tisíc metrů dlouhé.

Cesta z pražského letiště Točná byla pro posádku příjemná. „Poté, co jsme s Electrou v roce 2015 přeletěli Atlantik, už jsme zvyklí na mnohem dramatičtější lety, tedy přílet sem byl komfortní,“ vysvětlil Nikola Lukačovič. „Měli jsme dokonce pocit, že se vracíme domů,“ zmínil.

Do Zlína spolu s dalším týmem posádky přivezli i vzácné relikvie. „Máme zde kus historie,“ potvrdil Nikola Lukačovič a vyzdvihl na světlo osmdesát let starou, zašlou pásku s vyznačeným, vybledlým datem začátku a konce baťovy cesty kolem světa, která skončila právě 1. května 1937. „Tuto stuhu nosil přímo šéfpilot baťovy letky Šerhant, který pak s příchodem války odešel do britských RAF. Bohužel po návratu do republiky ho tehdejší vláda poslala k lopatě…,“ vylíčil smutné okolnosti Milan Vacík.

Pamětní stuhu a těžítko věnovala posádce Electry přímo dcera někdejšího šéfpilota Šerhanta, paní Šafránková, která si taktéž nenechala výjimečnou prvomájovou událost ujít.

„Jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit této úžasné události, je skvělé, vidět znovu Electru,“ sdělila Monika Pignal Baťa, která do Otrokovic přijela se svou sestrou Rosemarie Blyth Baťovou (nejmladší dcera Tomáše Bati) a také se svým synovcem, vnukem Tomáše Bati, Thomasem Archerem Baťou. „Baťové přivedli na Zlínsko letectví a patřili k prvním, kdo začal používat letadla pro obchodní činnost,“ připomněla.

Letoun Lockheed Electra 10A je jediný na světě, který létá. „Je nejstarším létajícím originálem v Československu,“ konstatoval Nikola Lukačovič.

Jan Antonín Baťa si svou Electru koupil v roce 1937. Od roku 2009 pak patří „baťovská Electra“ Leteckému muzeu Točná, jehož majoritním vlastníkem je Ivo Lukačovič, zakladatel internetového portálu Seznam.cz. Vzácné letadlo se podařilo koupit společnosti Letecké Muzeum Točná v roce 2009 od praktického lékaře Dr. Almanda z Texasu. Pořízení vyšlo na 19 milionů, rekonstrukce na 95 milionů. Za letoun platí roční pojistku 600 tisíc korun.

V rámci otrokovických oslav se lidé mohli podívat i na další zajímavá letadla, která organizátoři vystavili na letišti. Důležitým bodem programu byl křest knihy „Baťa létá z Otrokovic“ a možnost prohlédnout si výstavu s Baťou do oblak. Nadšený úžas sklidila také letecká akrobacie. V rámci programu se předvedli i historičtí hasiči. „Všechny nás postříkali vodou, vůbec jsem to nepochopil,“ rozčiloval se Rostislav Běžecký. „Jinak je to tady super, nevadí mi, že je tu tolik lidí, oni postupně odcházejí, tak jsem rád, že jsme přišli později,“ uzavřel s tím, že si se svou rodinou a kamarády vychutná spíše odlet Electry. Další bohatý program včetně prvomájového průvodu probíhal také v centru Otrokovic.