Bikeři i letos pomáhají postiženým

Mladí sportovci budou opět pomáhat postiženým dětem. „Jsme nadšení, jak se bikeři dokázali spojit pro dobrou věc,“ pochválil místostarosta Brumova-Bylnice Václav Bližňák.

Minulý ročník pomohl zejména postiženému Kubíkovi a Zdeňkovi. V rámci sportovně-charitativního závodu BMX Charity Jam se pro ně podařilo vybrat přes 130 tisíc korun na léčebné výlohy, které nehradí pojišťovna.



„Jsme za každou pomoc velmi vděční,“ děkovala dojatá maminka malého Kubíka. Letošní osmý ročník akce se koná tuto sobotu 8. července v areálu bývalého koupaliště v Brumově-Bylnici. „I letos se můžete těšit na pořádný adrenalin, emocemi nabitý zážitek, a hlavně dobrý pocit, že jste mohli pomáhat s námi,“ uvedla za organizátory Nikola Vilímková.

V sobotu v Brumově-Bylnici vystoupí špičky evropské scény v BMX. Mimo jiné předvede své umění David Janáč, JB Peytavit, Zdenda Pešek, Jan Hanzlík, Michal Baránek nebo Jakub Benda. Nebude chybět ani trojnásobný mistr ČR v mini rampě Erik Figar. Atmosféra tak bude i letos plná adrenalinu, mistrovských kousků a dojemných příběhů.

„Letošní ročník je náročnější než ty předchozí, protože se nám nahromadila spousta žádostí o pomoc a my jsme z nich museli vybrat jen některé děti, kterým pomůžeme,“ popsala s tím, že na BMX Charity Jamu je asi nejtěžší vybrat, komu bude pomáhat. „Nejraději bychom pomohli všem, ale to bohužel zatím nedokážeme,“ zdůraznila. V letošním ročníku se proto rozhodli podpořit rovnou dvě děti a jednoho velkého kluka.

Verunka Vyhnalíková (Zlín, 9 let) se narodila jako zdravá holčička předčasně ve 26. týdnu. Prodělala operaci střeva, po které dostala otravu, následně přišla úplně o zrak. Poté jí diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu a epilepsii. Verunka nechodí, ani nemluví. Zvládá se pouze plazit. Prodělala už několik operací. Verča je však velkou bojovnicí a na svět se stále usmívá. Příspěvek bude použit na nákup zdravotního, speciálního kočárku, který nehradí zdravotní pojišťovna a bez něj se maminka Verunky neobejde.



Lukášek Křižko (Slavičín, 9 let) se narodil ve 24. týdnu těhotenství, jako jeden z dvojčat s extrémně nízkou porodní hmotností 676 g. Bratr Samuel zemřel po několika dnech. U Lukáška byla diagnostikována dětská mozková obrna-hypotonická forma, epilepsie a také komunikující hydrocefalus. V důsledku dlouhodobého pobytu v inkubátoru a velké potřeby kyslíku se Lukáškovi poškodily sítnice v očích, a i přes opakované operace zůstal zcela nevidomý. Lukášek nechodí, nelozí, neplazí se, ale dokáže se otáčet a válet sudy, sám se posadí, ale potřebuje oporu. Příspěvek bude použit na úhradu terapie a cvičební kúry Suit Therapy, kterou nehradí zdravotní pojišťovna.



Tom Mentlík (Rokytnice, 35 let) je už velký Kluk. Ale také to v životě nemá vůbec jednoduché. Trpí dětskou mozkovou obrnou. Celý život musí rehabilitovat, a to každý den, jinak by mu svaly a šlachy zatuhly a nemohl by se vůbec pohybovat. Cvičí a rehabilituje s ním maminka a jeho bratr. Příspěvek bude použit na částečnou úhradu rehabilitací v rehabilitačním centru Renona, kterou nehradí zdravotní pojišťovna.



„Věříme, že na akci se podaří vybrat dost financí pro všechny, kdo to potřebují,“ uvedla Nikola Vilímková. Postiženou Verunku, Lukáška a Toma můžete podpořit vstupným dobrovolným nebo zakoupením stylového náramku, trička, tašky nebo kšiltovky přímo na místě. Verunka, Lukášek i Tom budou se svými rodinami v sobotu v areálu bývalého koupaliště v Brumově-Bylnici vybrané příspěvky přebírat. Na předávání opět dohlédne místostarosta Brumova-Bylnice Václav Bližňák.





Marcela Kaniová