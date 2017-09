Blíží se topná sezona. Uhlí je málo, je dražší o 20 %

Stále chladnější počasí, návrat letních teplot v nedohlednu. Topná sezona se pomalu blíží, v leckterých uhelných skladech na Zlínsku to ovšem zatím není znát. Zákazníků je málo, navíc do budoucna není vyloučené, že o uhelných skladech se dnešní děti dočtou jen v literatuře.

Lidé se snaží přecházet na jiný způsob topení. Napomáhají tomu i kotlíkové dotace. Blíží se jejich 2. vlna

Kvůli kotlíkovým dotacím a ekologičtějšímu vytápění, díky kterému máme na druhou stranu čistější ovzduší.

„Uhlí se zatím jakžtakž prodává. Když se přestane, tak je mi to, upřímně řečeno, jedno. Jsem už v důchodě. V žádném případě nejsem proti ekologičtějšímu vytápění, spíše naopak. Konečně nebudou tolik dýmit komíny,“ řekla Deníku Radmila Řezanková z vizovických uhelných skladů.

Podle ní je navíc uhlí žalostně málo.

Uhelné doly se zavírají, Ostrava už dávno zásoby přestala dodávat.

„Hlavně černého uhlí je nedostatek,“ podotkla Řezanková.

Za koks podle ní lidé v průměru zaplatí 750 korun/metrák, hnědé uhlí 350/metrák, brikety 500/metrák, černé uhlí 600/metrák.

„Právě černé uhlí je oproti loňsku dražší, cena se zvedla o dobrých dvacet procent,“ dodala.

Nad nedostatkem uhlí a zásob si posteskl Jaroslav Úšela z Uhelných paliv v Lípě.

„Poptávka je větší než nabídka, zásoby jsou malé. Máme problém vůbec něco sehnat. Ostrava nefunguje už dávno, černé uhlí je z Polska či Ruska. Co bude dál, netuším,“ říká Jaroslav Úšela.

„Plyn se má zdražovat, elektřina má jít také nahoru,“ pokrčil rameny Jaroslav Úšela.

Nárůst tržeb tak spíš v tuto dobu zaznamenávají prodejci nových ekologičtějších kotlů, tepelných čerpadel či plynových kotlů.

„Nejlevnější moc na odbyt nejdou, spíše ty průměrově dražší, které se pohybují kolem 100 tisíc korun. Prodávají se právě i díky tomu, že se na ně vztahuje možnost získat dotaci,“ potvrdila například Klára Ondrušková, asistentka společnosti Jadrníček z Dolní Vsi u Fryštáku.

Firma nabízí například dodávky, opravy a modernizace hořáků a kotlů.

Kotlíkovou dotaci je možné získat na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech. Je poskytována z Operačního programu Životní prostředí.

Je možné ji použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest, služby specialisty i zpracování dokumentace.

Další možnost požádat si o ni mají lidé ve Zlínském kraji v rámci 1. výzvy druhé vlny Kotlíkových dotací.

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je 21. září 2017.

O podání žádosti uvažuje například Markéta Zapletalová z Provodova. Dům nyní vytápí dřevem, občas si přitápí plynem.

„Se dřevem je to náročné. Musíte si jej objednat, pak složit, dát do sklepa, počkat až vyschne. Objednáváme ho tak jednou za rok a je to potom práce po odpoledních na čtrnáct dní,“ sdělila.