Bolest zubu o víkendu je problém, zvlášť když na pohotovosti není lékař

ANKETA/ Není to zcela ojedinělý případ. Stává se, že na zubní pohotovost do Baťovy nemocnice nedorazí lékař. KNTB tvrdí, že s tím nic nezmůže, pohotovost totiž zajišťuje stomatologická komora. Ta problém připouští.

Sobota ráno, noc probdělá s ledem na tváři kvůli nečekané bolesti zubu. Pak představa vysvobození z utrpení v návštěvě zubní pohotovosti ve zlínské Baťově nemocnici. A pak přijde „studená sprcha“.

Zub bolí, ale v ordinaci není, kdo by jej ošetřil. Stomatolog prostě nepřišel. S podobným zážitkem se svěřila na Facebooku ve skupině Co mě štve ve Zlíně i jedna z diskutujících před pár dny.

„Zlínská zubní pohotovost – dnes ráno doktorka nepřišla. Po hodině čekání, jestli přijde, nám řekla sestra, že máme jet do jiného města,“ popsala Vendula Jochová.

NEMOCNICE SITUACI NEMŮŽE OVLIVNIT

„Čas od času se stane, že stomatolog nedorazí a ani nedá vědět dopředu. My to ale neovlivníme,“ zdůraznila mluvčí nemocnic zřizovaných Zlínským krajem Dana Lipovská.

Za fungování zubní pohotovosti totiž nemocnice není zodpovědná.

„Nemocnice poskytuje pouze prostor a sestru, jinak je to věc privátních zubařů a také kraje, který by to měl garantovat. Bohužel nejsme schopni s tím nic moc dělat,“ vysvětlila Lipovská.

Zajistit přítomnost lékaře má za povinnost oblastní stomatologická komora (OSK).

„Kraj má s KNTB smlouvu o tom, že ve spolupráci se stomatologickou komorou zajistí provoz zubní pohotovosti,“ potvrdila mluvčí kraje Renata Janečková. Předseda OSK ve Zlíně Petr Drbal občasné absence stomatologů připouští s tím, že jde o ojedinělé případy selhání jedince, ať už pro to má jakýkoli důvod.

„Seznam lékařů, kteří mají v naší oblasti sloužit, se sestavuje vždy na rok dopředu a může se stát, že lékař v daném roce přestane v naší oblasti pracovat či lékařky odejdou na mateřskou dovolenou. V takovém případě se snažíme v Baťově nemocnici, která je pověřená provozováním lékařské služby první pomoci, ve spolupráci s námi sehnat náhradního lékaře,“ vysvětlil Drbal.

Přiznal však, že ne vždy se to však podaří.

POPLATEK VRÁTÍ

„To je ostuda, jak si může zubní lékařka dovolit neošetřit pacienty? Jako nepřijít do služby, to už je vrchol? Pacienti zaplatí poplatek 90 Kč, tak by je měli ošetřit,“ zlobí se v diskusi na Facebooku Jana Borutová.

O peníze však pacient nepřijde.

„Ať už pohotovostní poplatek uhradí formou SMS, nebo v automatu, může se dostavit v následujících dnech do některé z pokladen v nemocnici a na základě vydaného lístku automatem nebo SMS mu bude poplatek vrácen,“ uvedla mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

A lidem s bolavým zubem, kteří se nedočkají ošetření ve Zlíně, tak nezbývá než vyhledat pomoc v jiném okrese. Například zcela odlišně, ale bez problémů funguje zubní pohotovost na Slovácku.

POHOTOVOST V ORDINACI

„V Uherském Hradišti rozpis služeb zubní pohotovosti zajišťuje stomatologická komora přímo v ordinacích zubařů, v nemocnici ne, nemají tam zubní pohotovost,“ popsala mluvčí Zlínského kraje Renata Janečková.

Podle tamního předsedy oblastní stomatologické komory Bedřicha Fridricha tento systém funguje bezproblémově cirka 18 let.

„Rozpis, který lékař zrovna slouží pohotovost, je k dispozici v nemocnici, kam stačí zavolat a tam mu předají informace, do které ordinace se má vydat,“ uvedl.

Že by nějaký lékař službu vynechal, se podle něj stává zcela výjimečně.

„Může se samozřejmě stát, že lékař nečekaně onemocní. Nebo si vybavuji, že lékařka nesloužila na Nový rok, jelikož se jí den předtím přihodila tragédie v rodině. Nebo se také stalo, že v den pohotovosti v ordinaci nešel proud. Ale to jsou opravdu výjimečnosti,“ uvedl Fridrich.

Systém má podle něj navíc více výhod jak pro lékaře, tak pro pacienta.

„Stomatolog je ve své ordinaci, se svojí sestrou, nemusí se složitě orientovat v novém prostředí nemocniční ambulance, navíc může poskytnout pacientovi komfortnější ošetření,“ vyjmenoval Bedřich Fridrich.

Takovýto model ale podle jeho kolegy ze zlínské OSK není příliš vhodný.

„Pacienti jezdí na různá místa v okrese a hledají, kde je zrovna pohotovost. Spousta jich proto pro zjednodušení hledání jezdí rovnou do Zlína,“ míní Drbal.

OLOMOUC NONSTOP

„Může to být také tím, že zlínská pohotovost funguje o hodinu déle než u nás,“ doplnil Bedřich Fridrich.

Pro pacienty s bolavými zuby, kterým se ve Zlíně nedostane, třeba kvůli nepřítomnosti lékaře na pohotovosti, ošetření, tak nezbývá než se obrátit na pohotovost v sousedních okresech.

Mimo zmíněné Uherské Hradiště, ve Vsetíně a Kroměříži stomatologické pohotovosti fungují stejně jako ve Zlíně přímo v nemocnicích.

Pokud potřebujete neodkladně ošetřit po ordinačních hodinách pohotovostí ve Zlínském kraji, pak se musíte vypravit do Olomouce.

„Zubní pohotovost je zajišťována v budově Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie v areálu Fakultní nemocnice Olomouc v sobotu, v neděli a ve svátek 24 hodin,“ uvádí na svém webu nemocnice.