Březí slonici Zolu čeká další trénink. Co všechno musí zoo připravit?

Zlín - Žádné pamlsky, jak by se dalo čekat, Zola v březosti nedostává. Pracovníci zlínské zoologické zahrady přísně dbají na to, aby nepřibrala víc, než je zdrávo. Vyšší váha by totiž mohla způsobit komplikace při porodu. Zola může jíst do té doby jenom větve.

Mládě slona afrického váží při porodu i 100 kilo. Zoo hlídá váhu. „Zola je březí od října, březost bude trvat 22 měsíců, takže před námi je nyní velmi dlouhé období. Řekl bych, že jsme tak v jedné třetině v cestě za úspěchem," říká ředitel Zoo Zlín Roman Horský. Nesmí přibrat až moc! Zola má rodit na přelomu června a července 2018. Mládě slona afrického váží při narození kolem 100 kilogramů. Zoo chce, aby nemělo slůně při porodu vyšší váhu. „Zola není zrovna robustního vzrůstu, navíc bude prvorodička. Musíme kontrolovat její příjem potravy, " vysvětlil Roman Horský. Největším úskalím může být podle odborníků právě samotný porod slůněte. „Jako u každého zvířete i u slonice je porod spojen s určitou bolestí, kterou si může samice propojit s mládětem," přiblížil ředitel zlínské zoo. Podle něj jsou proto rozhodující okamžiky ihned po porodu. Ve výjimečných případech totiž může dojít k odmítnutí nebo i k napadení mláděte. „Budeme dbát na maximální kontrolu v průběhu celé březosti a samozřejmě i po porodu," ujistil Roman Horský. Čtěte také: Jako první v ČR: Zlínská zoo očekává narození mláděte slona afrického Trénink čeká všechny slonice. Zolu, Kali a Ulu Další trénink čeká kromě Zoly i její kamarádky Kali a Ulu. I ty si totiž musí zvyknout na malé stvoření, které se jim možná bude již za rok v létě motat pod nohama. „Slonice nejsou zvyklé, že by měly něco nového pod sebou. Nedokážou to vyhodnotit. Proto třeba kolegové z Pittsburghu v rámci tréninku zapojují selata, aby si sloni uvědomili pohyb mezi svými končetinami. Obecně je to těžké, vždyť slony dokáže rozrušit i igelitový sáček, který proletí po zemi," vysvětlil ředitel zlínské zoo. Podle něj bude také důležité, jestli Zola přijme roli dominantní samice. „Prozatím si žije svým životem a nepotřebuje se někam cpát, na rozdíl od Kali," říká Roman Horský. Samice Kali a Ulu čeká v budoucnu také trénink. Váhu pro slony, která stála statisíce, nekoupila zlínská zoo jenom kvůli Zole. „Budeme je muset naučit chodit na váhu pravidelně a podle toho případně znovu upravit krmnou dávku pro slonice," připustil ředitel zoo. Sperma od slonů přímo z Afriky Dárcem spermatu měl být původně slon africký z německé zoo. Nakonec se Zoo Zlín obrátila na francouzské kolegy, kteří přivezli sperma několika slonů afrických přímo z Afriky. „Nakonec jsme vyselektovali sperma od čtyř - pěti dárců. Takže máme ten nejlepší koktejl. Pro nás jsou to divocí samci z Afriky, což je fantastické. Sehnat dárce je složité," usmál se ředitel zlínské zoo Roman Horský.

