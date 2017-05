Briliantový prsten už mají manželé Motlovi v rukou

Manchester United ovládl Evropskou ligu (EL), pohádka ševců pokračuje. Po týden starém vítězství v domácím poháru Mol Cupu a postupu do vysněné pohárové Evropy, ve středu večer spadl zlínskému prvoligovému klubu do klína snový jackpot v podobě přímého postupu do skupiny příštího ročníku Evropské ligy a s ním jistý příjem 70 milionů korun.