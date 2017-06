Bude do Baťovy nemocnice zajíždět MHD? Zpracovává se analýza

Ideální by bylo zřídit v areálu Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně (KNTB) několik zastávek a prodloužit provozní doby zajíždějící linky tak, aby byla pro pacienty dostupnější například úrazová ambulance.

Zastávka. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jan Karásek

V neposlední řadě ale i další oddělení, a to nejen pro pacienty a návštěvy, ale i pro zaměstnance.

Nové vedení Krajské nemocnice T. Bati si nechává ve spolupráci s městem Zlínem a Dopravní společností Zlín Otrokovice nyní zpracovat analýzu dopravního provozu a parkovacích míst v areálu KNTB i okolí nemocnice.

Cílem je zlepšit dostupnost tohoto zdravotnického zařízení nejen pro pacienty, ale také pro zaměstnance.

Stávající situace není podle vedení nemocnice optimální. Lidé často hledají, kde zaparkovat a ztěžují dopravu kolem nemocnice.

„Jednali jsme s vedením města i dopravní společností o tom, zda by se znovu obnovila myšlenka linky MHD, která by zajížděla do areálu nemocnice. Návrh tady již v minulosti byl, ale tehdejší vedení nemocnice o něj neprojevilo zájem. Přitom něco takového by bylo přínosem pro pacienty i zaměstnance,“ uvedl Vlastimil Vajdák, ekonomicko-provozní náměstek Baťovy nemocnice ve Zlíně.

Do budoucna vzniknou v areálu nemocnice také nová parkovací místa a kolárny pro zaměstnance. Vše je zatím ve fázi jednání a analýz, záměry budou jasnější koncem léta. (hed)