Část Jižních Svahů je bez vody kvůli havárii na potrubí

Zlín - Dopadl ještě dobře. Diagnóza zní: pohmožděná krční páteř. Krk mu nyní zdobí fixační límec. To jsou následky ošklivého střetu útočníka hokejistů PSG Zlín Filipa Chytila s chomutovským obráncem Ondřejem Dlapou, který za nebezpečný zákrok do oblasti hlavy a krku dostal trest na 5 minut a do konce zápasu a navrch vyfasoval od disciplinární komise ELH trest na tři zápasy.