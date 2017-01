Část zlínské školy bude sloužit jako zázemí Památníku T. Bati

Zlín - Zlínský kraj dá Památníku Tomáše Bati ve Zlíně k dispozici prostory střední školy v sousedství objektu, sloužit budou jako zázemí pracovníků. Novinářům to dnes ve Zlíně řekl po společném jednání krajské a městské rady hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Dům umění ve ZlíněFoto: DENÍK/Matej Slávik

Radnice zahájila obnovu budovy na konci loňského roku, nyní se pracuje uvnitř. Do půl roku by mělo začít postupné očišťování skeletu, řekl dnes primátor Miroslav Adámek (STAN).

Objekt z roku 1933 patří k nejcennějším v krajském městě, navrhnul jej architekt František L. Gahura. Památník připomínal zakladatele obuvnického impéria Tomáše Baťu, který zahynul při letecké havárii v roce 1932.

V 50. letech byl památník přestavěn, coby Dům umění jej využívala zlínská filharmonie a krajská galerie výtvarného umění. Oba subjekty se však před několika lety přestěhovaly do nových prostor a objekt zůstal zavřený. Radnice poté rozhodla o obnově budovy a návratu k jejímu původnímu účelu.

"Kraj dá na prostory ve střední škole, které budou fungovat jako zázemí, asi osm milionů korun," uvedl Čunek.

Zázemí budou trvale využívat pracovníci památníku.

Stavební část obnovy památníku bude stát necelých 35 milionů korun bez DPH. Celý projekt bude stát asi 70 milionů korun, v památníku bude i nová expozice.

Město získalo na obnovu dotaci 32 milionů korun od ministerstva kultury, zbytek zaplatí ze svého rozpočtu. Práce by měly trvat dva roky.

Památník se po rekonstrukci vrátí do původní podoby, odstraní se přístavby z 50. let minulého století.

Při rekonstrukci budou použity železo, beton a především sklo, tedy materiály, s jakými pracoval architekt Gahura. Interiér památníku bude variabilní, nebude chybět letadlo, které bylo i v původním památníku.