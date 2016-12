Ceny benzínu budou stoupat

Zlínský kraj – Koupit litr benzinu do třiceti korun bude zřejmě už za několik týdnů minulostí. Řidiče čeká totiž další zdražení v řádu několika korun, které se podle analytika ze společnosti Chytrý Honza Františka Bostla projeví nejpozději do jara.

„Jestliže bylo teď možné sehnat litr benzinu za 29 korun, do začátku nové motoristické sezony se bude pohybovat kolem hranice 32 korun za litr," říká Deníku analytik.

Na vině zdražení je podle něj dohoda OPEC (zkratka z anglického překladu znamená Organizace zemí vyvážejících ropu) a dalších ropných zemí snížit těžbu ropy. „Na trhu jí tak bude méně a cena zákonitě bude růst. Za posledních čtrnáct dní stoupla ze 45 dolarů za barel na 52. Není vyloučené, že začátkem příštího roku se vyhoupne na 60 dolarů. Než zdražení dojde k našim čerpacím stanicím, nějaký čas to potrvá," podotýká František Bastl.

Vyšší ceny pohonných hmot se tak podle něj nevyhnou ani Zlínskému kraji, což se nelíbí hlavně řidičům, ale ani provozovatelům benzinek. „Stejně s tím nic nenaděláme," krčí rameny Petr Horák, provozovatel čerpací stanice Robin Oil v Tlumačově- Skálách.

„Nelíbí se mi to. Bohužel ale takový je vývoj trhu. My se musíme přizpůsobit, ceny neděláme, ty máme shora. Dostaneme jenom příkaz, na kolik musíme zdražit. Máme informace, že během ledna bychom měli ceny zvednout na 32 korun za litr. Řidiči jezdit musí, tankovat budou tak jak tak," dodává Petr Horák.

Pavel Červenka, provozovatel stejnojmenné benzinky v Horním Lapači na Kroměřížsku, to vnímá jako standard. Ceny jdou časem nahoru, pak zase dolů. Starosti mu to nedělá. „Vždyť se to tak děje už roky. Řidiče to od jízdy autem neodradí. Každé úterý nám chodí nabídka cen se změnami. Je to podle kurzu a vývoje na burze. V lednu ovšem ceny opravdu o něco více povyskočí," konstatuje.

Řidiči denně jezdící za prací či jinými povinnostmi vnímají zdražování s nelibostí. Marie Nováková z Uherského Brodu zdůrazňuje, že to se přece nemůže líbit nikomu. „Omezit jízdu kvůli tomu nemůžu, jezdit budu pořád, jen mě to bude stát více peněz. Každému vadí, když něco stojí třeba 25 korun a pak najednou přes 30. Někdo by se měl nad tím zamyslet," zlobí se Nováková.

Radost nemá ani řidička Jarmila Hambálková z Dřínova u Morkovic na Kroměřížsku. Když narazí na čerpací stanici s levnějším benzinem, vezme pro jistotu plnou nádrž. „Zdražování mi vadí, protože musím každý den vozit dceru do školy. Nejezdí jí totiž do sousední obce žádný autobus," dodává.

ZLÍNSKO

Robin Oil, Tlumačov Skály

Natural: 29,90

Nafta: 28,90

OMV, Napajedla

Natural: 30,90

Nafta: 30,50

Benzina, Otrokovice, tř. Tomáše Bati

Natural: 30,50

Nafta: 29,90

Alitron, Držková

Natural: 29,60

Nafta: 29,20

Shell, Zlín

Natural: 31,90

Nafta: 30,90

VSETÍNSKO

Silmet, Lidečko

Natural: 29,90

Nafta: 28,90

Benzina, Vsetín

Natural: 30,30

Nafta: 29,50

Shell, Vsetín

Natural: 29,90

Nafta: 29,30

OMV, Rožnov pod Radhoštěm

Natural: 29,90

Nafta: 29,40

Benzina, Liptál

Natural: 29,90

Nafta: 29,30

KROMĚŘÍŽSKO

APH IN, Zdounky

Natural: 29,90

Nafta: 29,10

Euro Oil, Loukov

Natural: 29,20

Nafta: 28,70

Pavel Červenka, Horní Lapač

Natural: 29,60

Nafta: 28,90

Shell, Hulín

Natural: 30,50

Nafta: 29,50

Duba-Oil, Kroměříž

Natural: 30,20

Nafta: 29,60

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Shell, Staré Město

Natural: 30,90

Nafta: 30,90

Unicorn, Uherské Hradiště

Natural: 29,50

Nafta: 28,80

OMV, Uherské Hradiště

Natural: 30,90

Nafta: 30,90

Tempex, Uherský Brod

Natural: 30,20

Nafta: 29,40

OMV, Starý Hrozenkov

Natural: 30,50

Nafta: 29,40