Cestu do Hostišové uzavřou, dopravu ve Zlíně ztíží v září oprava ulice Dlouhá

Dvouměsíční kompletní uzavírka ztíží částečně už za několik týdnů dopravu u Hostišové. V září pak musejí řidiči počítat s komplikovanější jízdou v samém centru Zlína. Frekventovanou ulici Dlouhá čeká rovněž oprava a s tím spojené omezení.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Příjezdovou cestu do Hostišové od křižovatky ve směru z Mysločovic silničáři zavřou na celé letní prázdniny. Po opravě tam přitom řidiči volali už roky.

„Celých sedm let, co jsem ve funkci, jsem na špatný stav upozorňovala. Nic se ale nedělo. Až letos se dočkáme, takže jsme rádi,“ řekla Deníku starostka Hostišové Marta Smolková. Silnice je plná výmolů, navíc podle ní připomíná spíše oblouk či tvar písmene U.

„Střed vozovky je výš, okraje jsou propadlé. Když se na ní mají dvě auta vyhnout, je to problém,“ popsala starostka.

Oprava zhruba dvanáct set metrů dlouhého úseku vedoucího do obce podle šéfa Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) Bronislava Malého přijde asi na devět milionů korun. Řidiči se do Hostišové dostanou z druhé strany přes Lhotku.

„Lze říct, že silnice je už opravdu v havarijním stavu, kraje jsou deformované,“ konstatoval šéf silničářů.

Další delší kompletní uzavírku ŘSZK na Zlínsku prozatím neplánuje, dopravu však opravy částečně ztíží i jinde. O potíže se postará oprava už zmíněné frekventované zlínské ulice Dlouhá.

Dopravu ve čtyřech jízdních pruzích stáhnou silničáři zřejmě od září jen do dvou.

„Plánujeme opravit úsek od Komerční banky vedoucí kolem Zlatého jablka až do místa podjezdu. Skončíme před mostem. Omezení potrvá asi jen čtyři týdny,“ informoval Bronislav Malý.

Zmíněným úsekem projíždí pravidelně řada linek MHD Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice. Konkrétně ty s čísly 2, 4, 8, 9, 33, 34, 35 a 36.

„Uvědomujeme si, že částečná uzavírka může mít negativní dopady na pravidelnost provozu. Odpovědní pracovníci DSZO se proto aktivně účastní a budou účastnit všech koordinačních schůzek s investorem i zhotovitelem stavby. Budeme se snažit, aby dopady na provoz a pravidelnost linek byly co nejmenší,“ ujistil mluvčí DSZO Vojtěch Cekota.

Mluvčí zlínského magistrátu Zdeněk Dvořák apeluje tradičně na trpělivost řidičů.

„Ulice Dlouhá je páteřní komunikací, oprava se tak určitě projeví na provozu. Odměnou všem však bude lepší stav silnice,“ konstatoval mluvčí.

Z jiných omezení musejí už řidiči čelit částečné uzavírce v Trnavě kvůli další etapě opravy průtahu. Práce tam potrvají do konce září. V Újezdě v těchto dnech dělníci zahajují opravu cesty, která potrvá do konce srpna. Vyžádá si rovněž částečnou uzavírku. Stejné omezení přinese od června také oprava silnice v Ludkovicích.