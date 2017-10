Chátrající dům je strašákem Fryštáku. Objekt upraví

Měl jít k zemi, ale nakonec bude spíše ozdobou a chloubou města. Značně zchrátralý dům č.p. 16, který se nachází jen kousek od náměstí ve Fryštáku, ještě před pár lety poskytoval azyl hlavně bezdomovcům. Nově zřejmě poslouží coby připomínka významných obyvatel či těch, který se zasloužili o rozvoj města.

„Historicky byla budova snad něco jako chudobinec. Posléze tam byli ubytováni nepřizpůsobiví, kteří neměli kde bydlet. Prvotní myšlenka byla, že celý objekt shodíme, ale nakonec se z něj stane místo, kde se lidé budou moci scházet. Bude to taková odpočinková zóna,“ informoval místostarosta města Libor Sovadina.

Starý dům v ulici P. I. Stuchlého nyní centrum města hyzdí, celý včetně dvorku je v zoufalém stavu.

Podle mluvčího tamní radnice Pavla Nášela nyní pracuje obec na projektové dokumentaci.

„Vzniknout by tam nově mělo odpočinkové místo, přičemž dům by částečně zůstal stát. Areálu bude dominovat kašna, vznikne tam posezení, vysadíme stromy, keře,“ nastínil mluvčí.

Zajímavostí prostoru by měla být zřejmě boční stěna coby pietní.

„Zvažujeme, zda tam nebudou reliéfy vážených obyvatelů či těch, kteří se zasloužili o rozvoj či prospěch našeho města. Žádná konkrétní jména ale ještě nepadla. Možná dáme také příležitost obyvatelům vyjádřit se k navrhovaným změnám,“ dodal.

Chátrající budova č.p. 16 je v majetku města, nachází se však na území městské památkové zóny Fryšták. Město proto spolupracuje při její plánované úpravě s Národním památkovým ústavem v Kroměříži.

„Zachována by měla zůstat podzemní část stavby v místě dnešního hlavního vstupu do objektu, nejstarší obvodové zdivo a stávající členění uličního průčelí v rozsahu tří okenních výplní a vstupních dveří,“ vyjádřila se k navrhovaným úpravám Nelly Komendová, vedoucí odboru péče o památkový fond Národního památkového ústavu v Kroměříži.

Do úpravy domu by se město mohlo pustit už v příštím roce, pokud bude zařazena do rozpočtu.

„Je dobře, že tam vznikne prostor pro setkávání lidí. Vedle je kostel, a když je svatba či pohřeb, lidé se tam ne vždycky vlezou a nemají se kde posadit. Já osobně bych tam zřídila například i muzeum,“ konstatovala Sylva Knedlová z Fryštáku.