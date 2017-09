Chovanec: Policie při ostraze muničních skladů nechybovala

ROZHOVOR/ Kromě ptáků a veverek mohou lidé v korunách stromů zahlédnout i člověka s motorovou pilou. S největší pravděpodobností jím bude arborista neboli osoba pečující o stromy rostoucí mimo les. V okolí Zlína se o kaštany či javory stará například dvaatřicetiletý Ondřej Koutek z Otrokovic, který pracuje jako stromolezec už pět let. V rozhovoru prozrazuje nejen to, co je náplní jeho povolání, ale také jak může být nebezpečné a zároveň krásné.