Chřipková epidemie je za dveřmi. Čeká se, jak se Vánoce odrazily na dětech

Zlínský kraj - Teplota, bolavé klouby, rýma, bolest hlavy a kašel upoutaly včera Hanu Křížovou ze Zlína na lůžko. Verdikt lékaře zněl jasně: chřipka. A zdaleka není sama. Epidemie se podle hygieniků chystá udeřit i v našem kraji. V Olomouckém kraji už s ní bojují.

Chřipka. Ilustrační foto.Foto: Deník/Zdeněk Traxler

Zlínský kraj dosud chřipkovému a respiračnímu onemocnění odolává a ordinace praktických lékařů i nemocnic jsou zatím v běžném provozu.

„Celková nemocnost na akutní respirační onemocnění ke konci minulého týdne činila ve Zlínském kraji 839 nemocných na 100 tisíc obyvatel, což je pokles o 33 procent oproti předchozímu týdnu," uvedla za krajskou hygienickou stanici se sídlem ve Zlíně (KHS) ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Hana Tkadlecová.

V následujících týdnech bude však s největší pravděpodobností docházet k vzestupu nemocnosti, mimo jiné i kvůli návratu dětí do škol, čímž se urychlí přenos viru chřipky," doplnila Tkadlecová.

NEMOCNÝCH PŘIBÝVÁ

Kvantum případů chřipkového a respiračního onemocnění mají na Kroměřížsku. Velkého nárůstu si všímá mluvčí kroměřížské nemocnice Veronika Klímová.

„Mezi svátky přicházelo na plicní oddělení denně minimálně o dvacítku pacientů více. Enormní nárůst byl viditelný také na pohotovosti, kam směřovali lidé s rýmou, kašlem, teplotami či bolestmi zad a kloubů," uvedla Klímová.

Naopak v Baťově nemocnici ve Zlíně prozatím není situace s chřipkou nijak dramatická.

„Co se týká případů závažného průběhu onemocnění s nutností umělé plicní ventilace, takový případ nemáme hlášen ze žádné nemocnice v kraji," uvedla ředitelka odboru protiepidemického KHS ve Zlíně Jana Hošková.

Na Uherskohradišťsku je situace zatím také standardní.

„Není to tak, že bychom řešili zvýšený výskyt těchto onemocnění, jen na oddělení následné péče končí zákaz návštěv v souvislosti se zvýšeným výskytem střevní virózy," uvedla mluvčí Uherskohradišťské nemocnice Dana Lipovská. Naproti tomu mírný nárůst počtu respiračních onemocnění pozorují ve Vsetíně. Zatím se ale nejedná o epidemii.

„Budeme sledovat, jak se projeví nástup dětí do škol a lidí do zaměstnání. V každém případě žádáme příbuzné, aby pokud trpí respiračními obtížemi, nepřicházeli na návštěvy svých blízkých, hospitalizovaných na lůžkových odděleních," žádá mluvčí Vsetínské nemocnice Lenka Plačková.

Zimní prázdniny se zatím neprojevily ani na docházce školáků. V období volna je totiž rodiče kvůli onemocnění neomlouvali. A do školy jdou v úterý.

„Před prázdninami jsme pozorovali u žáků spíš dvoudenní střevní obtíže. Doufáme, že po prázdninách se nám děti vrátí do školy zdravé," uvedla ředitelka 1. ZŠ Emila Zátopka ve Zlíně Jana Kříčková.

Podle všech odborníků by lidé měli dodržovat zásady prevence, pokud jsou již nemocní, měli by dbát na léčebný režim. Také by se proti chřipce měli nechat očkovat.

„Dramatický nárůst počtu očkovaných neočekáváme. Proočkovanost se bude určitě pohybovat do 10 procent," uvedla Hana Tkadlecová z KHS.

Podle ní však takto nízké počty očkovaných proti chřipce nemohou ovlivnit průběh chřipkové epidemie.

„Měl jsem službu na pohotovosti, ze šedesáti pacientů měly dvě třetiny chřipku. Ani jeden z nich nebyl proti tomuto onemocnění očkován," uvedl zlínský lékař Lubomír Nečas.

Podle Hany Tkadlecové byla za posledních 10 let nejhorší chřipková epidemie v sezoně 2006/2007, kdy nemocnost dosáhla 3000 nemocných na 100 tisíc obyvatel.

Relativní nemocnost na 100 tisíc obyvatel

Kraj/Okres 0-5 let 6-14 let 15-24 let 25-59 let 60+ let celkem Zlínský kraj 2172 1302 1271 476 405 839 Kroměřížsko 2001 951 1241 669 489 881 Slovácko 2720 1819 1558 542 398 1027 Valašsko 1399 693 1125 379 396 622 Zlínsko 2456 1585 1184 392 369 843

Zdroj: Krajská hygienická stanice Zlínského kraje 52/2016