Chůzí po plynovodu v Otrokovicích riskují životy také děti

Namísto, aby bezpečně přešli po lávce, hazardují se svým zdravím a životem přechodem přes nezabezpečený plynovod nad řekou Dřevnicí v Otrokovicích.

Na hazardování dětí a dospělých upozornil redakci čtenář Deníku, šéf otrokovických strážníků Tomáš Gromus slíbil situaci vyřešit.

„Vyšleme co nejdříve na místo hlídku, která zjistí, zda je místo zabezpečené, či ne. V případě, že opravdu není, místo zapáskujeme, abychom zabránili vstupu lidí na plynovod. Budeme také provádět namátkové kontroly, zda obyvatelé zákaz respektují,“ ujistil ve čtvrtek v poledne Tomáš Gromus.

Hned se plánoval také spojit s vlastníkem plynovodu, kterého chtějí vyzvat, aby místo označil a zabezpečil.

Nad hazardování lidí se životem zůstává stát rozum například mladé maminky Lucie Goldmannové z Otrokovic, která chodí běhat s kočárkem po cyklostezce kolem řeky, přes níž právě vede i plynovod. Její muž prý také jednou takto riskoval se svými kamarády.

„Hned jsem mu vynadala, když jsem se to dozvěděla. Narodila se nám tehdy malá, s kamarády se opil a vyhecoval je, aby to přešli. Naštěstí se nikomu nic nestalo,“ oddechla si Lucie Goldmannová. Podle ní stačí málo a tragédie může být na světě. „Jsou to blbci, kteří po tom chodí. Není to žádná lávka, ale jen samé potrubí,“ konstatovala. "Můžete se blbě chytnout nebo sáhnete na včelu, leknete se a hned letíte do vody. A té tam moc není,“ podotkla.

Kromě toho, že děti přes plynovod ručkují, zaměstnanci Barumu si přes plynovod často zkracují cestu. Přitom stačí ujít několik desítek směrů směrem do centra k náměstí a v opačném případě k Nadjezdu, kde se nacházejí lávky.

„Podle mého názoru je to hodně riskantní, pro děti i dospělé. Neuvědomují si, co se jim může stát. Párkrát jsem je už viděl plynovod přecházet, šílenci,“ zhodnotil upřímně cyklista Josef Novák.

Souhlasí s ním například i Michaela Žitná z Otrokovic. „Je to pro ně nebezpečné, může jim to podklouznout a stane se tragédie. Vždyť mohou umřít,“ komentovala.