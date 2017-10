„Člověk by měl vědět, kdo státu velí,“ říká studentka

Zatímco do voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zbývá ještě čtrnáct dní, studenti středních škol už své volby mají za sebou. Střihli si totiž studentské volby – vyzkoušeli si, jaké by to bylo zapojit se do opravdových voleb. Volit totiž mohli ty politické strany, které opravdu kandidují v blížících se reálných volbách. Ve Zlínském kraji se do studentských voleb zapojilo devatenáct škol.

„MĚLI BYCHOM SE ZAJÍMAT,“ ZNÍ ZE ZLÍNSKA Svou volební premiéru si střihla například sedmnáctiletá studentka Gymnázia a Jazykové školy ve Zlíně Adéla Kubínová. „Vybrala jsem si kandidáta, u něhož mě zaujal volební program. Bylo pro mě hodně důležité najít stranu, která je pro zrušení EET. Ponechá jej pouze pro velké firmy, pro něž to má smysl. Také mě při výběru zaujalo, abychom neměli tak volné hranice,“ řekla studentka Kubínová. Možnost vyzkoušet si volby nanečisto ji hodně potěšila. „Je to určitě super. Tak od patnácti let by se měl člověk už trošku zajímat, kdo jejich státu velí a kdo přijímá nové zákony,“ dodala. Hlasovací lístek do urny hodil také její spolužák David Holý. „Můžeme si vyzkoušet volby a k těm reálným pak nejít vyklepaní. Mnozí si myslí, že takové volby do škol nepatří, že nás tady ovlivňují a radí, koho volit. To je ale blbost. Nikdo nám neříká, komu dát hlas,“ podotkl. ČTĚTE TAKÉ: Vráblovými pasekami vede nová stezka Sám si vybral tu stranu, která ho zaujala svým programem. „Líbilo se mi, že jsou proti korupci, nevymezují se vůči uprchlíkům. V Česku jsou asi jen čtyři legální uprchlíci, takže si myslím, že zakazovat islám zatím není nutné,“ nastínil student, co jej při volbě strany nejvíce zaujalo. „Zájem odvolit je podobný jako u normálních voleb. Přijde tak třicet procent… Myslím si, že ti, kteří přijdou ke studentským, pak půjdou i k opravdovým,“ konstatoval zástupce ředitelky školy Přemysl Šíl. JE TO PRO NÁS DŮLEŽITÉ, MYSLÍ SI NA SLOVÁCKU Volilo se i na Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti. „Volby jsou pro nás zajímavé a důležité. Vyjádřil jsem svůj názor – pro mě je důležitá ekologie,“ svěřil se student druhého ročníku Matěj Vopat. Na tom, že jsou volby důležité, se shoduje i s předsedou studentské volební komise, devatenáctiletým Radimem Gabrhelíkem. Ten ve studentských volbách zatím nehlasoval, ví ale, komu za dva týdny v těch pravých svůj hlas odevzdá. „Nesouhlasím se všemi body z jejich programu, ale nechci, aby můj hlas propadl,“ vyjádřil se student. Ve studentských volbách na Slovácku hlasovali i žáci Střední školy služeb v Uherském Hradišti, Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město a Stojanova gymnázia na Velehradě. JE TŘEBA SE ZÚČASTNIT, ZAZNĚLO NA VALAŠSKU Na Valašsku si mohli volby nanečisto vyzkoušet studenti na gymnáziích v Rožnově pod Radhoštěm a Valašském Meziříčí, na meziříčské obchodní akademii, ve Vsetíně na Škole Kostka, na strojnické průmyslovce a také na Střední odborné škole Josefa Sousedíka. V poslední jmenované přišla k urnám například sedmnáctiletá Marie Wallová. „I když si asi polovina spolužáků myslí, že chodit k volbám nemá smysl, já mám opačný názor. Pokud nás, voličů, bude víc, budeme schopní prosadit náš názor,“ řekla studentka, která si na možnost volit doopravdy musí počkat ještě tři čtvrtě roku, až dosáhne plnoletosti. Za důležité považuje volby také šestnáctiletý Štěpán Fojtů. „Je třeba se jich zúčastnit. Mám ještě dva roky čas, ale pak k těm opravdovým půjdu,“ je rozhodnutý student. Od srpna má právo volit osmnáctiletá Hana Ollerová. Při studentských volbách zasedla do volební komise. „Lidé by neměli být lhostejní a přistupovat k volbám zodpovědně. Nesmíme nic nechat náhodě nebo jen na starších,“ vzkazuje. Na SOŠ Josefa Sousedíka měli studenti připravené materiály, které si mohli pročíst a probrat také s vyučujícími. „Volby jsou svobodné. Někteří studenti se rozhodli nevolit. Ale bylo to spíš mizivé procento,“ prozradila výchovná poradkyně, učitelka a koordinátorka voleb na SOŠ Josefa Sousedíka Alena Sochorová. Odhadla, že k urnám přišlo na čtyři sta studentů školy. ČTĚTE TAKÉ: Týden knihoven: ušetřené pokuty a noví čtenáři Ve Studentských volbách odevzdalo hlas 40 068 studentů z 281 škol. Největší počet hlasů získala Česká pirátská strana (24,52 %), za ní následovalo hnutí ANO 2011 (11,88 %), na třetím místě se jen s malým rozdílem umístila TOP 09 (11,75 %), na čtvrtém místě (7,76 %) Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD), na pátém místě Strana zelených (6,33 %). Více než 5 % hlasů dostali i občanští demokraté (6,14 %) a SPORTOVCI (5,21 %). VÝSLEDKY JEN ZA ZLÍNSKÝ KRAJ: 1. Česká pirátská strana – (22,17 %) 2. SPD (11,64 %) 3. ANO 2011 (9,88 %) 4. TOP 09 (9,31 %)5. KDU-ČSL (6,72 %). ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU

