Další defibrilátor zachrání životy na Vizovicku

„I kdybychom zachránili třeba jen jediný lidský život, tak investice do tohoto přístroje má smysl." Těmito slovy poděkoval vedoucí vizovického obvodního oddělení PČR Michal Číž zástupcům města Vizovic za nový automatický externí defibrilátor. Ti mu jej v pondělí slavnostně předali.

„Rozhodnutí jsme zvážili a zařadili jsme finanční prostředky na něj do rozpočtu města na tento rok a defibrilátor zakoupili,“ uvedla při této příležitosti starostka Vizovic Silvie Dolanská.

Zároveň prozradila, že nový přístroj stál město 46 tisíc korun. Vedení města se původně podle slov starostky Dolanské rozmýšlelo, zda tento externí defibrilátor poputuje k jednotce dobrovolných vizovických hasičů, nebo právě na místní obvodní policejní oddělení.



„Rozhodla časová dostupnost, výjezdnost těchto složek na místo události. Hasiči vyjíždějí do pěti minut, kdežto policie do dvou minut, takže to rozhodnutí bylo jasné,“ komentovala Silvie Dolanská.



Defibrilátory používají již několik let policisté v Luhačovicích a ve Valašských Kloboukách.

„Při dopravních nehodách, k nimž často přijíždějí jako první, při náhlých kolapsových stavech či jiných zraněních. Všichni policisté, kteří tuto lékařskou pomůcku při své práci používají, jsou k jejímu využití řádně proškoleni. Totéž proškolení čeká také policisty z Vizovic,“ přiblížila za zlínskou policii tisková mluvčí Monika Kozumplíková.

I když v Luhačovicích a ve Valašských Kloboukách mají policisté defibrilátory funkčně stejné jako ty ve Vizovicích, přesto právě zde přináši jednu výhodu oproti ostatním. Nový přístroj je totiž typově stejný s těmi, které používají krajští zdravotní záchranáři.

„Elektrody na přístroji slouží na jedno použití, takže o nové nemusíme zdlouhavě žádat. To už bude na dohodě s výjezdovou skupinou zdravotních záchranářů, že by nám je mohli vyměnit, aby nedocházelo zbytečně ke zvýšeným nákladům,“ vysvětlil zástupce vizovických policistů Michal Číž.



Policisté dar od města jednohlasně vítají.



„Přivítali jsme to, hlavně také proto, že ve Vizovicích není stanice rychlé zdravotnické záchranné pomoci a záchranáři k nám vyjíždí až ze Zlína. Kolikrát jsou tak naši policisté na místě události první, a můžou tak poskytnout bezprostředně první pomoc a přispět k záchraně života. A i kdyby nový přístroj měl zachránit třeba jen jeden lidský život, tak náklady na nový přístroj určitě mají smysl,“ ocenil Michal Číž.