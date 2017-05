Demise vlády: co vy na to?

HLASUJTE V ANKETĚ / Premiér Sobotka se rozhodl podat demisi své vlády jako cestu koaliční krize vzniklé v souvislosti s nejasnostmi kolem majetku ministra financí Andreje Babiše.

"Bylo by nejjednodušším řešením odvolat Andreje Babiše, a učinit tak z něj mučedníka, teď by to ale situaci neprospělo. Současně ale platí, že nemohu nést odpovědnost za tuto situaci. Proto volím jediné rozumné řešení, a to je, že vláda podá demisi," sdělil premiér Bohuslav Sobotka na úterní tiskové konferenci.

Podle svých slov nemůže Sobotka honit hospodské kvůli každé koruně a přitom nechat miliardáře, aby obírali stát o miliardy.

Premiér se zřekl odpovědnosti a předal ji do rukou prezidenta republiky, prohlásil Petr Gazdík

Demise vlády premiéra Sobotky zaskočila také místopředsedu Poslanecké sněmovny a předsedu hnutí Starostové a nezávislí Petra Gazdíka. „Je to neuvěřitelné. Překvapilo mě to, tak, jako určitě všechny obyvatele naší země. Tato vláda měla z mého pohledu málo pozitiv, ale jedním z nich byla stabilita, kterou přinášela. Premiér teď svým chováním uvrhl Českou republiku do obrovské nejistoty a to určitě není pro tuto zemi dobrá zpráva," řekl Petr Gazdík Deníku. Premiér svým krokem podle něj předal odpovědnost do rukou prezidenta republiky Miloše Zemana. „Vzhledem k tomu, že vůbec není jisté co následné volby přinesou, tak se tento politický krok může dotknout i Zlínského kraje. Konečně se totiž v našem regionu začala projevovat stabilita, začínaly se zvedat mzdy, ovšem tato nečekaná situace může celý tento pozitivní regionální proces zarazit," doplnil Petr Gazdík.