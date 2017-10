Den otevřených dveří potěšil návštěvníky i zdravotní záchranáře

FOTO, VIDEO / Již po dvanácté se otevřely brány Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje ve Zlíně, aby se mohla veřejnost seznámit s prací a technikou zdravotních záchranářů. Lidé mohli nakouknout do do centrálního dispečinku ZZS ZK, kde se například dozvěděli, že v současnosti má krajská záchranka již šestnáct výjezdových základen.

A také například i to, že po celém Zlínském kraji ve víkendové dny jezdí až pětatřicet sanitek. Na nádvoří v areálu ZZS ZK ve Zlíně byly k dispozici návštěvníků další sanitky, které přitahovaly pozornost hlavně dětí a tak se prostorem rozléhalo nestálé houkání sanitních vozů i smích dětí. „Chtěla bych se stát záchranářkou,“ svěřila se sedmiletá Hedvika Tichá ze Zlína. „Každá práce je bezva, když se dělá se srdcem a poctivě,“ zmínil její tatínek Michal.

Že Den otevřených dveří na zlínské záchrance mají rádi i samotní záchranáři, potvrdil i zdravotní záchranář Tomáš, který ale nechtěl uvést celé jméno. „Potřebovali bychom ještě větší prostor pro uspořádání dne otevřených dveří, třeba jako má dopravní podnik,“ zasnil se. Podle něj je tou největší odměnou a impulsem do jejich práce lidský úsměv.

A s úsměvem z akce odcházela i Regina Lepíková ze Zlína s malým synkem Matyáškem. „Jsem z toho tady nadšená. Člověk se stále těší jen do ZOO a najednou jsou tu sanitky, je to zkrátka něco jiného, jsem moc ráda. Strávili jsme tady krásné dopoledne,“ ocenila.

Z beznaděje bývá i úsměv a radost

Zlín – Stanislava Kožíková, je zdravotní záchranář již dvanáct let. I když původně jako malá chtěla být zdravotní sestrou jako její babička, přesto ji její cesta zavedla na Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje. Svého rozhodnutí nelituje. „Jsme tady na sebe všichni moc hodní,“ říká se smíchem čtyřiačtyřicetiletá záchranářka.

Staňka, jak jí kolegové říkají, nejdříve po ukončení studia na střední zdravotnické škole, pracovala v Brně na kardiologickém oddělení JIP. „Později jsem se vrátila do Zlína a když už jsem měla praxi na JIP, tak mě vzali na ARO. A z tohoto oddělení se sestry rekrutovaly na záchranáře. Ale vstoupila mi do toho mateřská, takže jsem šla úplně jiným směrem,“ usmála se Stanislava. Doplnila, že na ARO pracovala celkem 15 let. „Tím, jak se časem rozšiřovala záchranná služba, podala jsem si žádost i já. Přišlo mi, že v odbornosti, co se týče anestezie a resuscitační péče, už nic jiného nezkusím, lákalo mě proto dělat i něco jiného,“ vysvětlila tento svůj krok.

A tak se ve svých 33 letech dostala na krajskou zlínskou záchranku. „Začátky pro mě byly náročné, musela jsem se naučit převzít odpovědnost za pacienta a celou posádku. Na rozdíl od dělení v nemocnici nemáte na každém výjezdu k dispozici lékaře,“ vzpomínala Staňka.

A co jí práce záchranáře dala? „Poučení. Je velmi moc poučné pro člověka navštěvovat domácnosti a vědět, co potká obyčejné lidi. Pak to zpětně vyhodnotíte a řeknete si, že kromě zdraví v podstatě nic jiného nepotřebujete,“ zamyslela se usměvavá záchranářka.

Podle ní, ale největší odměnou pro ni je, když se z beznaděje stane úplný opak. „Když už to vypadá úplně beznadějně, a pak zjistíte, že ten člověk žije úplně normálně, je spokojený, bez následků a všechno se povede. A v té první fázi máte pocit, že tam není téměř žádná šance,“ svěří se Stanislava a jedním dechem dodává, že si váží i toho, když přijde za jejich úsilí poděkování od pacienta.



„Stává se to, ale není to pravidlem, protože lidé vesměs děkují už v sanitce cestou do nemocnice. Ale když přijde potom poděkování později, je to top. Protože v té chvíli, když pacienta zachraňujete, tak až tak nevnímáte to okolí,“ vysvětlila žena, pro kterou se její povolání stalo posláním.

Mimo to Staňka ale ráda relaxuje, nejraději plave. Vždyť také musí udržovat kondici. „Ale záchranáři u zásahů neběhají, jen chodí rychle,“ směje se zase dobře naladěná zdravotní záchranářka.