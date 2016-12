Den pro Zuzanku ve zlínských školkách vydělal 340 tisíc

Zlín - Částku 340 tisíc korun vynesl pátý ročník Dne pro Zuzanku, který se uskutečnil v pátek 16. prosince ve Zlíně. Charitativní akce se koná vždy před Vánoci na památku Zuzanky Oškerové, která v roce 2012 v necelých pěti letech podlehla akutní leukemii.

Od té doby se každý rok v předvánočním čase učitelky, rodiče i děti v „její" Mateřské škole Osvoboditelů schází na charitativním jarmarku, jehož výtěžek prostřednictvím nadačního fondu Krtek pomáhá Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice v Brně. Právě tam se Zuzanka léčila.

Děti v předvánočním čase vyrábějí se svými učitelkami drobné dárky, které pak na jarmarku prodávají rodičům i dalším návštěvníkům.

„Děti se tak přirozeně učí, že i ony mohou pomoci dobré věci. Jsme nadšení, že se tato myšlenka postupně šíří a hlásí se k ní stále více lidí. Letos se do akce zapojilo již pět dalších školek a zařízení, která pořádají jarmark ve stejný den jako my a přispívají tak k celkovému výtěžku. Navíc se k nám v tento den pravidelně vrací i bývalí spolužáci Zuzanky, kteří už dávno chodí do škol, a jejich rodiče. Je to vždy milé předvánoční setkání. Zuzanka nás všechny stále spojuje," řekla ředitelka pořádající Mateřské školy Osvoboditelů Hana Kadlčáková.

Letos se ke Dni pro Zuzanku přidaly zlínské školky Sokolská, Dětská a Budovatelská, Dětské centrum Vlnka a otrokovická školka Oskárek. Spontánně se k akci připojují i další dárci podnikatelé, firmy i jejich řadoví zaměstnanci, kteří mezi sebou vybírají peníze nebo přinášejí své výrobky na jarmark.

Akci podporuje i město Zlín, které školkám poskytuje peníze na nákup materiálu pro výrobu dárků. Primátor města Miroslav Adámek také přišel v pátek pozdravit děti na jarmark v „hlavní" pořadatelské školce Osvoboditelů, kde tradičně probíhá doprovodný kulturní program. „Já jsem povoláním lékař, ale i vy, děti, pomáháte léčit lidi tím, že jste udělaly tak krásné dárky. To je moc záslužné," poděkoval jim primátor.

POMOHLO I HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ

Na jarmarku tradičně bez nároku na honorář každý rok vystoupí známá hudební osobnost, po loňské Anetě Langerové letos zahráli Karel Holas a František Černý z kapely Čechomor. Děti pozdravil cyklista Josef Zimovčák, zdravotní klauni i zástupci brněnské kliniky a nadačního fondu Krtek. Nechybělo ani vystoupení dětí ze školky.

Za prodejní pult se kromě učitelek postavil i hokejový trenér Martin Hamrlík a tradičně i Zuzančin bratr Matěj. Na akci se každoročně podílí rodiče i prarodiče Zuzanky.

„Loni jsme díky Dnu pro Zuzanku pořídili transplantační ambulanci a přístroj na dezinfekci nemocničních místností. Letošní výtěžek chceme využít na nákup zdravotnických prostředků potřebných pro domácí péči. Jde o různé dýchací přístroje, infuzní pumpy či odsávačky, které umožní vytvořit dětem podmínky pro domácí léčbu. Den pro Zuzanku je naprosto jedinečná akce. Všem, kdo se do ní zapojili a pomohli tak zlepšit podmínky pro péči o nemocné děti, velmi děkujeme," uzavřel lékař onkologické kliniky Pavel Mazánek. (ex)