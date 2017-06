Deník připravuje seriál ke 20. výročí povodní na Moravě

To mu už nikdo neodpáře. Pod ziskem premiérového Česko-slovenského superpoháru bude navždy uveden coby kapitán zlínských fotbalistů Lukáš Pazdera. Odchovanec ševců do puntíku naplnil důvěru trenéra Bohumila Páníka, jenž jej do role šéfa kabiny pro prestižní duel jmenoval.