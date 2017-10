ON-LINE: Deník-bus dnes veze lídry stran ve Zlínském kraji za voliči

14:52

Dveře volebního speciálu se otevírají a dovnitř nastupuje Radek Vondráček (ANO 2011), Antonín Seďa (ČSSD), Ondřej Benešík (KDU-ČSL), Stanislav Blaha (ODS), Petr Gazdík (STAN), Vladimír Koníček (KSČM), Kristýna Zelienková (TOP 09) a Jaroslav Holík (SPD). Sedm z nich chce obhájit poslanecké křeslo, starosta Uherského Hradiště by v něm rád zaujal místo také. Příležitost dostali lídři těch stran, které podle dlouhodobých výsledků průzkumů společnosti SANEP mají šanci překonat pětiprocentní hranici a dostat do Sněmovny, a uskupení, která už ve Sněmovně jsou. Pozvání do Deník-busu přijal také ekonom a regionalista Oldřich Hájek a místostarosta Otrokovic Jiří Veselý. V závěsu za nimi přicházejí šéfredaktoři Deníku ve Zlínském kraji a šéfredaktor Deníků na Moravě Martin Nevyjel.