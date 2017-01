Desítky lidí nazuly brusle a vyrazily si užít Dřevnici

Zlínsko – Víkend téměř jako na Sibiři. Rtuť teploměrů klesala hluboce pod deset stupňů Celsia, na někteých místech na Zlínsku až k minus 22 stupňů Celsia. Mráz, který sevřel kromě našeho kraje celé Česko, si dokonce vyžádal i první lidské oběti.

Zlínskému kraji se však toto neštěstí vyhnulo. Zejména pro lidi bez domova byly nízké teploty problém. „Noclehárna je beznadějně obsazena. Na sedárně se lidé bez domova střídají, přesto zde máme volné kapacity," uvedl Richard Chmelař, který měl o víkendu službu právě v tomto zlínském zařízení.

KRUTÉ MRAZY PŘEČKÁVÁ VE STANU

„My jsme zažili venku horší mrazy, tohle ještě nic není," prozradil klient azylového zařízení ve Zlíně na Hornomlýnské Radim Š. Lidé bez domova mají v krajském městě také k dispozici od večerních do ranních hodin stan Charity. „Možná budou spíš tam, protože tady tolerují 0,8 promile alkoholu, kdežto tam jedno promile," vysvětloval volná místa na sedárně v zařízení na Hornomlýnské Radim Š.

I přes kruté mrazy se však najdou ve Zlíně lidé, kteří přebývají venku. „Nikdo mi nepomůže, tak budu tady," reagovala žena bez domova, která přebývá venku v malém stanu pod Jižními Svahy.

Víkendové mrazivé počasí však nepřineslo jen trápení, ale i radost. A to lyžařům i těm, kteří využili zamrzlých vodních ploch a proháněli se na bruslích. Na řece Dřevnici mezi Zálešnou a Podvesnou bylo o víkendu pořádně živo. „Je to tady parádní, aspoň nemusíme do města na zimák," pochvalovala si Sabina Dvořáková.

LEPŠÍ ŘEKA NEŽ ZIMÁK

„Zima? Ta mi nevadí, máme s sebou v termosce čaj a zahřejem se u hokeje," prozradil zase Tomáš a Libor. Stejné radovánky si mohli užít lidé i v Otrokovicích, kde před Městskou halou vznikla umělá ledová plocha. „Jsme rádi, že tady máme kde bruslit," odpověděli Dominika a Jan z Otrokovic. Ti, kteří upřednostnili sníh před ledem, vyrazili na Svah Zlín. „Dnes jsme tady jen na hodinu, je velký mráz, ale uvidíme, co další dny přinesou," usmála se Zdena Kolínková v doprovodu dcery. „Od rána až do večera, stále tady máme lidi, je to skvělé," pochvaloval si zájem vlekař Ladislav Fišnar.

Jako klidný, hodnotí uplynulý víkend silničáři i krajští hasiči. „Jela jsem v neděli z Hradiště do Zlína. Cesty ze Slovácka jsou promrzlé, ale suché. Na Zlínsku to vypadalo hůř, místy na silnicích ležel i sníh," popsala stav komnukací na této trase Monika Červinková.

FOTOGALERIE z víkendového lyžování ve Zlíně ZDE

„V neděli poletoval v Oktrokovicích a okolí sníh. Přesto se nám nyní vrátilo vozidlo, které objelo všechny úseky, které máme na starosti. Všechny komunikace I. třídy jsou na Zlínsku sjízdné," uvedl za společnost AVE, která má údržbu silnic I. třídy na starost, dispečer Jan Dostál. Také podle dispečera Správy a údržby silnic (SÚS)Pavla Janče nebyly na cestách nižších tříd výraznější komplikace.

„Akorát místy máme závěje a to v okolí Dobrkovic, Hvozdné, Lipové a Valašských Kloubouk. Dvakrát denně jsme se tam museli vyjíždět," kometoval dispečer SÚS. Podle něj jsou ale silnice na Zlínsku vymrzlé a na některých místech mokré. „Nejedná se však o kalamitní stavy," dodal Pavel Janča.