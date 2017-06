Dětský domov má svou hvězdu

Rozhovor s Jaroslavem Lamborem, tanečníkem a dítětem z Dětského domova a Základní školy ve Vizovicích

Ahoj Jarku, řekneš nám něco o sobě?

Jmenuji se Jaroslav Lambor a je mi skoro 16 let.

Proč se děláš starší?

Jo, tak je mi 15 let a jsem v dětském domově, kde žiju už 5 let. (V Dětském domově a Základní škole ve Vizovicích)

Jak ses do dětského domova dostal?

Kvůli problémům doma.

A k tancování?

Teta (vychovatelka), si všimla, jak si sám tancuju. Ta to řekla paní ředitelce, která ve mně uviděla talent a připravila mne na zkoušky do Nadace Plaváček. Pomocí nadace jsem se později setkal s takovými mistry, jako Vlastimilem Harapesem, Yemim A. D., Helenou Vondráčkovou a s dalšími osobnostmi.

Jak to bylo s Helenou Vondráčkovou?

S Helenou jsem se setkal letos 1. dubna, kdy mi Nadace Plaváček zajistila v rámci svého programu v Národním divadle v Bratislavě společné vystoupení, které vysílala i slovenská televize. Helena je velice příjemná, sympatická a na svůj věk…

Nemůžeme přece psát o jejím věku

Tak napište, že je energická, protože má za sebou hodně úspěchů a dosáhla toho v životě hodně. Pro společné vystoupení jsem kroky vymýšlel já. Pak jsme vypilovali všechny nesrovnalosti a velká premiéra, která sklidila ohromný aplaus, byla na světě. Pro mne to byl největší úspěch za dobu mé taneční kariéry. Ale měl jsem i několik menších úspěchů. Třeba druhá a třetí místa v soutěžích latinsko amerických tanců. K latině jsem se dostal pomocí dětského domova. Doma bych nemohl dělat to, čemu se věnuji dnes.

Co teď vlastně děláš?

Díky podpoře dětského domova jsem se letos dostal na taneční konzervatoř do Prahy. Doufám, že tam vydržím a dokončím ji. Chci dokázat hlavně sobě, že i dítě z dětského domova může něco v životě dosáhnout a mít lepší život, než jaký jsem žil dřív.

A budoucnost? Co plánuješ?

V životě chci dosáhnout toho, že chci lidem dodávat energii z pohledu na mě a chci se dostat na prkna, která znamenají svět. Dostat se do nároďáku. (Národní divadlo) Chtěl bych být něco jako Yemi A. D. Chtěl bych být choreografem a věnovat se tomu na maximum. Vymýšlet sestavy našim i americkým zpěvákům do videoklipů.

Je něco, co se ti ve dnešním světě nelíbí?

Nechápu, proč někteří lidé píšou o dětských domovech, jako by je přirovnávali ke koncentračním táborům, a říkají to takovým stylem, jako bychom tu měli čekat frontu na zubní pastu. Přitom to tak ve skutečnosti není. Spousta lidí se mne s hrůzou ptá, jak to v dětském domově vypadá a já jim vyvracím, že to je právě naopak. Že domov dá nový základ, pomůže vám vyhrabat se z problémů ze kterých jste právě vyšli a pomůže vám do budoucnosti.

Jak naše povídání uzavřeme?

Chci pozdravit všechny čtenáře, kteří čtou můj rozhovor. Chtěl bych jim vzkázat, že v životě není důležité odkud jste, v jaké rodině jste byl vychován, ale jde o to, jak se v životě prosadíte.

(čap)