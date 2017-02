Docenti a profesor převzali dekrety

Zlín - Noví doktoři a docenti si ve čtvrtek převzali své diplomy a jmenovací dekrety při slavnostní promoci v aule Univerzity Tomáše Bati na Mostní ulici ve Zlíně. Stalo se tak v rámci slavnostního shromáždění, které univerzita pořádá každoročně začátkem roku jako připomínku svého založení v roce 2001.

Volba rektora na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.Foto: DENÍK/Jan Karásek

ŠEST DOCENTŮ A JEDEN PROFESOR

Celkem na univerzitě ukončilo studium v doktorských studijních programech 30 absolventů. Rektor Petr Sáha předal jmenovací dekrety šesti novým docentům a poblahopřál novému profesorovi Romanu Jaškovi z fakulty aplikované informatiky.

„Velmi nás těší, že pouhých šestnáct let od svého vzniku patří UTB mezi 5 % nejlepších vysokých škol na světě," konstatoval ve svém slavnostním projevu rektor.

V roce 2016 se totiž UTB dostala do prestižního seznamu první tisícovky světových univerzit, který vydává respektovaná britská společnost Times Higher Education. Rektor dále nastínil, jaké jsou plány rozvoje UTB do budoucna.

CENA REKTORA

Každoročně udělovanou Cenu rektora se Petr Sáha letos rozhodl udělit Janě Janíkové za její zásluhy o rozvoj fakulty multimediálních komunikací (FMK) a kreativních průmyslů ve Zlínském kraji.

Jana Janíková je od roku 2009 děkankou zmíněné fakulty, kterou dovedla k řadě úspěchů. Fakulta se pod jejím vedením stala členem světové organizace sdružující umělecké školy ELIA a obstála i ve složitém konkurzu na členství v mezinárodní asociaci filmových a televizních škol CILECT.

TOKIO, LONDÝN I MILÁNO

Studenti FMK získali řadu ocenění v marketingových a uměleckých soutěžích po celém světě. V roce 2015 fakulta obsadila 11. místo v celosvětovém žebříčku Red Dot Design Ranking.

Z Tokia si studenti přivezli Grand Prix University Award For Overseas, další zlato získali v soutěži Young Lions v roce 2015 v Cannes. Fakulta se úspěšně prezentovala na výstavách ve Washingtonu, Tokiu, ale také v Londýně, Miláně, Drážďanech a v dalších evropských městech.

Děkanka Jana Janíková se zasloužila o vytvoření Zlínského kreativního klastru, jehož je prezidentkou, a byla iniciátorkou vzniku Centra kreativních průmyslů, které fakulta otevřela loni.

Jedná se o podnikatelský inkubátor, který pomáhá mladým talentovaným lidem se startem jejich vlastního kreativního byznysu. (ex)

Osobní medailonky jmenovaných

DOC. ING. MICHAL SEDLAČÍK, Ph.D. pracuje na fakultě technologické, Ústavu výrobního inženýrství, a současně jako vědecký ředitel v Centru polymerních systémů UTB. Rektor jej jmenoval docentem pro obor technologie makromolekulárních látek.

DOC. ING. BRONISLAV CHRAMCOV je pedagogem na Ústavu informatiky a umělé inteligence na Fakultě aplikované informatiky UTB. Na fakultě působí také jako proděkan pro tvůrčí činnosti a doktorské studium. Rektor jej jmenoval docentem v oboru řízení strojů a procesů.

DOC. ING. MARCIN KOSTRZEWA, Ph.D. pracuje na University of Technology and Humanities in Radom v Polsku. Rektor jej jmenoval docentem v oboru technologie makromolekulárních látek.

DOC. ING. ADAM PAWLICZEK, Ph.D. odborný asistent Institutu ekonomiky a systémů řízení na Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava, hornicko-geologické fakultě. Rektor jej jmenoval docentem v oboru management a ekonomika podniku.

DOC. ING. JIŘÍ MLČEK, Ph.D. působí na Fakultě technologické UTB ve Zlíně. Zabývá se zejména antioxidanty, bioaktivními látkami v netradičních druzích ovoce, jedlých květech a houbách. Rektor jej jmenoval docentem pro obor technologie potravin.

DOCENT JURIJ VALENTYNOVIČ BILAN působí na Fakultě managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. Rektor jej jmenoval docentem pro obor management a ekonomika podniku.

PROF. MGR. ROMAN JAŠEK, Ph.D. působí na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně. Ve své odborné práci se zabývá oblastí kybernetické bezpečnosti. Jmenován profesorem byl na Univerzitě Hradec Králové, fakultě informatiky a managementu.