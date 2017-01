Elektromobily? Nelákají ani s možností dotace

Region – Namísto třeba oktávky tišší a k ovzduší šetrnější auto na elektřinu, takzvaný elektromobil. Možnost pořídit si jej s přispěním několikasettisícové dotace mají od poloviny listopadu loňského roku státní instituce, jako jsou obce, kraje či třeba spolky založené jimi. Úřady ve Zlínském kraji to zatím nechávají bez většího povšimnutí, přičemž podle ochránců přírody je to velká škoda, hlavně v současnosti, kdy panuje zhoršená smogová situace.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Jan Pruška

„Je to rozhodně škoda, že úřady nemají zájem. V podstatě mě to překvapuje, protože elektromobily jsou lepší, kvalitnější a šetrnější k přírodě. Mám kamaráda, který o tom celé roky mluví, rád by si jej pořídil, ale čeká, kdy ceny vozu budou přece jen nižší," řekl Deníku Josef Sedláček z Českého svazu ochránců přírody Divoky na Kroměřížsku.

Jedním z mála, kdo se pokusí dotaci na koupi elektromobilu získat, je zlínský magistrát. Podle mluvčího Zdeňka Dvořáka v těchto dnech připravují žádost.

„Elektromobil je určitě šetrnější k životnímu prostředí než klasický automobil, proto možnost jeho získání s pomocí dotace vítáme. Pokud elektromobil skutečně zakoupíme, budeme jej využívat pro jízdy po městě," potvrdil mluvčí magistrátu.

V Luhačovicích, lázeňském městě, o tom zřejmě budou ještě přemýšlet.

„Přiznám se za sebe, že jsem o možnosti získání dotace už slyšel. Jako město jsme to ale zatím neřešili. Budu se o tom informovat, rada by se tím poté mohla zabývat," konstatoval místostarosta Luhačovic Radomil Kop.

V Otrokovicích o koupi elektromobilu uvažovali, ale v době, kdy ještě nebyla možnost na jeho pořízení získat dotaci. Teď už město nemá zájem.

„Neuvažujeme o tom, že bychom obměňovali vozový park," konstatovala mluvčí otrokovické radnice Romana Stehlíková.

Obdobný názor se také nese třeba ze Zborovic na Kroměřížsku. Tamní starosta tvrdí, že by se jim to ani nevyplatilo.

„Elektromobil kupovat ani díky dotaci nebudeme. Není to nutné. Se svým autem jsem kupříkladu najel jen nějakých 60 tisíc kilometrů. Nevyplatilo by se nám," vysvětlil.

Podle Jana Frolka ze zlínské prodejny Synot Auto BMW Zlín je prozatím mezi lidmi o koupi elektromobilu, ovšem za plnou cenu, relativně velký zájem.

„Jsou určitě ekonomické, ekologické, dobře ovladatelné a do města jsou jak dělané. Člověk si jej ale musí vyzkoušet. Navíc pro jejich pořízení dnešní smogová situace nahrává. Jejich cena se u nás pohybuje v ceně 1,1 milionu korun," uvedl Jan Frolek.

Ministerstvo životního prostředí ke středečnímu dni evidovalo více než desítku žádostí o dotace na elektromobily.

„Hlavní nápor žadatelů však očekáváme až těsně před ukončením výzvy, která končí posledním březnem. Obce i kraje totiž musí své žádosti schválit nejprve přes svá zastupitelstva," podotkla za ministerstvo Jana Taušová.

Právě obce, kraje a jejich organizace jsou vhodnou cílovou skupinou pro jeho pilotní projekt, protože najedou mnoho kilometrů.

„Obměna jejich vozového parku za ekologická vozidla tedy zvýší i efekt vynaložených peněz do čistoty ovzduší a životního prostředí. Cílem této nové, pilotní výzvy je podpořit nákup vozidel na alternativní pohon v ČR a přispět tak ke snížení emisí látek v ovzduší, které škodí lidskému zdraví a jež produkuje doprava," dodala Jana Taušová.