Eliška vláká diváky do pohádky

Příběh o nezbedné Elišce s fantazií, která si vymyslí pohádku, aby vyřešila problémy ve škole. To je motivem nově připravovaného filmu. V jejím světě odhaluje utajovanou informaci o uzavření školy. A tak začíná fantastický příběh plný dobrodružství a humoru.

Eliška a její svět fantazie. Tak zní název nově připravovaného celovečerního filmu pro celou rodinu.

Jaký ten nový připravovaný film tedy doopravdy bude?

„Pro nás je to rodinný film a my se na něj díváme tak, že má velkou sílu. Bude to film pro celou rodinu," říká o nově vznikajícím snímku kanadský producent.

Nový fantasy příběh vzniká v česko-kanadské koprodukci a na plánech kin by se mohl objevit už na příštím Zlín Film Festu při své světové premiéře.

„To je ale velmi optimistický odhad, reálný termín je spíš podzim 2018," usmívají se jeho tvůrci.

Zlín Film Fest je partnerem filmu.

„Byl to příjemný šok, když nám nabídli spolupráci," ocenila zlínské partnery režisérka snímku Monica Foris Kvasničková.

Podle ní se bude film lišit od ostatních tím, že převážná část herců jsou děti. Tvůrci ale také prozradili, že film bude vlastně dobrodružná fantasy komedie, proto do tří hlavních dospělých rolí obsadili známé komediální české herce.

Diváci se tak mohou těšit na Luďka Sobotu, Jiřího Krampola a Jiřího Korna. Co se týká dalšího obsazení, prostor je i pro zahraniční herce. Kromě toho filmaří stále ještě hledají dětské herce. Při příležitosti dětského filmového festivalu tak ve Zlíně udělali v neděli casting.

„Byla jsem nadšená, jak jsou ve vašem kraji nadané a muzikální děti," chválila Monica Foris Kvasničková.

Pohádku napsala třináctiletá Viola Bláhová, studentka filmové školy Před/Za kamerou. Scénář vznikal tři roky.

Rozpočet filmu je zatím pod jeden milion dolarů, tvůrci nevylučují, že bude navýšen.

„Máme jej ale ze 75 procent pokrytý, hledáme ještě partnery v České republice," doplnil režisér Pino Foris.