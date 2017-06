Fair Play ve Fryštáku nechtějí, sepsali stížnost. Konat se bude ve Všemině

Na dva nesmiřitelné tábory se v minulých dnech rozdělili obyvatelé Fryštáku. Oblíbena akce Fair Play, která se snaží atraktivní formou vnést sportování mezi mladé lidi, a to bez alkoholu a drog, se totiž v areálu u tamního Horního rybníku příští víkend (sobota 24. června) konat nebude.

Fair Play ve Fryštáku. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Viktor Chrást

Příslovečnou větev pod minifestivalem podřezalo údajně několik desítek nespokojených obyvatel, převážně z dotčené lokality. Radnici v tomto směru obdržela také stížnost s více než padesátkou podpisů, v níž si lidé Fair Play ve městě nepřejí.

"Akce se pyšní tím, že je bez alkoholu, ale možná jen do osmnácti hodin. Navíc se tu poté povalují flašky od alkoholu, stříkačky. Budu ráda, když tu bude zase klid. Kdyby to skončilo v osm večer, nic proti nemám. Ale takto se mi to nelíbí," zlobila se ve středu například Eva Minaříková, která se pod stížnost podepsala.

Vloni ji například také vytočilo, že jeden z účastníků nevhodně zaparkoval před jejím domem a byl agresivní.

Proti akci se svým podpisem postavila také Hedvika Semrádová, která rovněž žije v dotčené lokalitě.

"Nelíbí se mi to, chtěla bych tu mít klid. Ať si tam muziku klidně pouští, ale rovnou do uší," zlobila.

Fair Play pořadatelé ve Fryštáku plánovali několik měsíc dopředu. Rozhodnutí zrušit ji ve městě padlo teprve před pár dny, což vyvolalo vlnu emocí i na sociální síti, kde má festival více než 1500 sledujících a fanoušků.

O akci však její příznivci nakonec nepřijdou, ve stejném termínu a čase se bude konat v Activitypark Hotel Všemina, kde se ji organizátorům podařilo takřka na poslední chvíli přesunout.

Podle jednoho z pořadatelů, Marka Housera, se Fair Play ve Fryštáku nekoná jak kvůli stížnostem lidí, tak kvůli pozemkovým problémům.

"Akce se konávala u Horního rybníka na pozemcích, které patří státu. Ten pozemky u rybníka (pláž, les, hráz, ohniště, louky) ponechával ve správě městu Fryšták, které nás doteď bez větších výtek pouštělo. Někteří obyvatelé města se však odhodlali k námitkám a stát rozhodl, že se tam akce konat nebude," vysvětlil Marek Houser.

Město se tak podřídilo a zatrhlo ji.

"Co se týče konzumace alkoholu či omamných látek, tomu jsme nemohli nijak zabránit. Někdo si s sebou dovezl prostě láhev Ferneta či lahváče, zákaz nerespektoval. Byli jsme rádi za každého, kdo tuto podmínku dodržoval, zamezit opačnému jsme však nemohli," podotkl Marek Houser.

V tamním šenku se také snažili dohodnout s majitelem, aby v něm alkohol neprodával, ale neuspěli. Marek Houser si je vědom také toho, že obyvatelům lokality se nelíbila hlasitá reprodukovaná hudba či fakt, že někteří příznivci a sportovci se do areálu začali sjíždět u v pátek.

A pařili.

Zklamaná nad zrušením akce ve Fryštáku je například Markéta Wiesnerová, která v dotčené lokalitě žije.

"Máme patnáctiletou dceru, která tam už jednou byla, a pořádně si ji užila. Sejde se tam hodně skvělých lidí. Když se to někomu nelíbí, ať si zavře okno a nemusí nic poslouchat. Mrzí mě to vůči návštěvníkům i pořadatelům," řekla.

Zrušením několikaměsíčního organizování Fair Play ve Fryštáku organizátoři nepřišli o žádné peníze.

Stálo je defacto jen čas. Tím, že akci přesunuli do Všeminy, nepřijdou ani o dotaci ze strany fryštácké radnice, která jim na konání přispěla podle starosty Lubomíra Doležela částkou přes padesát tisíc korun.

"Je jedno, kde se bude konat. Dotace pořadatelům zůstává, město ji dává na podporu určité aktivity. Jsem znepokojen, co se nyní kolem Fair Play děje. Nic není jednostranné, ani černobílé. Město není v pozici, kdy by něco chtělo rušit. Pokud se v jakémkoliv případě kdokoliv nedomluví s těmi, co jsou proti, pak je to těžké," konstatoval starosta.