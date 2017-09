Film Metanol: připomene touhu po penězích, ta stála život padesáti lidí

/VIDEO, FOTOGALERIE/ A je to tady. Ještě loni v létě Zlínský deník exluzivně informoval o vznikajícím scénáři k připravovanému filmu s názvem Metanol. A letos v říjnu mají být oba filmy natočeny, na jaře pak má mít premiéru první z nich. V pondělí natáčel štáb ve Zlíně záběry před skladem, kde policie objevila nelegální alkohol s jedovatým metanolem.

O co ve filmu půjde, je jasné již z jeho názvu. Asi každý má v paměti vypuknutí metanolové kauzy před pěti lety a hlavně její následky.

Film tak bude připomínkou neskonalé touhy po penězích, která stála život padesáti nevinných lidí.

Režie filmu se ujala režisérka Tereza Kopáčová.

„O režii Metanolu jsem usilovala. Je to pro mne ten příběh boje dobra se zlem,“ svěřila se Tereza Kopáčová, co pro ni film Metanol znamená. Podle ní je dílo točeno na motivy skutečných událostí.

„Úplně doslovně by to nešlo, a ani by to dramaticky nefungovalo. Ale realitě chceme být hodně věrní, to, co je za tím prostě přinesl život. Úplnou fikci do toho ale nevnášíme,“ seznámila režisérka Kopáčová.

„Snažili jsme se ale o co největší věrnost,“ doplnil spoluator scénáře Matěj Podzimek. Autorkou scénáře je Lenka Szántó.

„Jen samotná rešerše než jsme přistoupili ke scénáři trvala rok. Vycházeli jsme z veřejně dostupných zdrojů například spisů, kontaktovali jsme vyšetřovatele a státní zástupce kteří nám samozřejmě v rámci toho co mohli, spolupracovali,“ popsal zrození scénáře k filmu Metanol Podzimek. Diváci se podle něj až z filmu dozví mnoho dalších informací.

„On si každý myslí, že o tom všechno ví, ale díky tomu filmu zjistí, jak ví málo. Protože autorka scénáře Lenka Szántó zjistila věci o kterých veřejnost nemá a ni tušení – jak závažné to bylo,“ naznačil Matěj Podzimek.

„Bylo pro nás také zásadní získat spolupráci PČR, protože bez nich bychom se těžko dobrali detailů. Vedení zlínské policie nám vyšlo vstříc, jedním z našich poradců z jejich řad byl Roman Málek a ze zlínského státního zastupitelství Roman Kafka. Roli jednoho z hlavních vyšetřovatelů ztvárnil Vasil Fridrich. Ve filmu z něj bude kriminalista Hálek.

„Pan Málek má můj obdiv, protože v tak krátkém čase vyřešit tak komplikovanou věc je obdivuhodné,“ ocenil herec Fridrich. „Byl to pro mě velký případ, nevím, co by mohlo být ještě většího,“ zmínil Roman Málek.