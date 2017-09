Garden Food festival: Černá zmrzlina, lahůdky z Nepálu i trubičky od babičky

Vůni pečeného masa, mořských plodů, tvarůžků i francouzských makronek mohli cítit ve vzduchu návštěvníci druhého ročníku Garden Food Festivalu ve Zlíně. Bezmála devadesát stánků nabízelo lidem pochutiny nejen lokální, ale také zahraniční kuchyně. Návštěvníci tak mohli ochutnat, co je jen napadlo.

„Snažíme se rozšiřovat počet zahraničních kuchyní, aby měli lidé co možná největší výběr. Letošní novinkou byly speciality z Polska, Argentiny, Nepálu, Srí Lanky nebo třeba Indie,“ sdělila PR manažerka festivalu Kateřina Martykánová.

Pozadu však nezůstali ani regionální výrobci. Svůj stánek na letošním ročníku gastrofestivalu postavil také David Zahradník, který do Zlína přijel se dvěma tisíci sladkých trubiček.

„Tyto trubičky pekla naše babička pětadvacet let ve Vsetíně, pak už to ale nezvládala. Proto jsme se rozhodli, že budeme v rodinné tradici pokračovat. Na půl roku jsme si babičku nastěhovali k sobě do Olomouce a ona nás po práci učila péct, “ popsal své začátky mladý cukrář ze stánku Trubička od Svatého Kopečka.

O sladké pečivo měli lidé zájem, u pečení tak David Zahradník zůstal.

„Když přijdu z práce, peču. Původně jsme to chtěli umět jen pro strýčka příhodu, lidem však naše trubičky zachutnaly,“ usmál se.

Kromě křehkých trubiček stáli zájemci fronty také na speciality z brouků, tvarůžkové dezerty i populární hamburgery.

„Letos frčí trhaná masa v bulce a burgery. Zájem je také o krevety nebo smažené dršťky. Každý si tady může najít to svoje,“ dodala Martykánová.

Netradiční specialitou byla i černá zmrzlina z kozího mléka. Tu na festival přivezla Kozí farma Vizovice a návštěvníci si ji velmi oblíbili.

„Už si ani nepamatuju, co všechno jsem tady ochutnal. Bylo toho hodně, takže myslím, že jsem měl skoro všechno. Ale třeba tuhle černou zmrzlinu jím poprvé v životě a musím říct, že je moc dobrá,“ pochválil návštěvník Pavel Michalík, který si zrovna na zmrzlině pochutnával.

Součástí akce byl i doprovodný program s gastronomickou tematikou. Vystoupili například Zdeněk Pohlreich, michelinský šéfkuchař Radek Kašpárek nebo herečka Markéta Hrubešová. Letos poprvé se kuchaři střídali na dvou pódiích, minulý rok měli k dispozici pouze jedno ve spodní části areálu. Vystoupit měla také foodblogerka Kamila KAMU Rundusová, ta ale účast zrušila ze zdravotních důvodů.

Garden Food Festival nabídl tipy na obědy, večeře a dezerty, ale i zdravé snídaně. Ovesné snídaňové kaše do Zlína přivezla začínající značka Zalij.to z nedalekého Hulína. O tom, že trend ovesných kaší neustává, svědčily fronty zákazníků právě u stánku trojice mladých podnikatelů.

„Na trhu jsme teprve pár měsíců. Proto nás překvapilo, že k nám přicházejí i starší lidé s tím, že nás znají z internetu. Když náš stánek navštíví a ochutnají některou kaši, často si pak odnesou celé balení,“ řekla Lucie Lorencová z týmu Zalij.to.

Zájemci mohli navštívit i pobočky vyhlášených restaurací ze Zlína a okolí. Své menu nabídla například kroměřížská restaurace Octárna, zlínská Restaurace UNO či restaurace nově otevřeného hotelu Tatra z Velkých Karlovic.

Loňský ročník regionálního festivalu jídla navštívilo přes deset tisíc lidí, letos pořadatelé očekávali podobný počet.

„Zatím nedokážeme říct, jak to s návštěvností bude, vše závisí hlavně na počasí. Doufáme však, že bude alespoň obdobná jako minule,“ uzavřela PR manažerka festivalu Martykánová.

V sobotu si návštěvníci festival užili za hezkého počasí, v neděli si však museli přinést deštníky.

MICHAELA KOLKOVÁ