Historická auta, ohromující dokumenty, neuvěřitelné příběhy – to vše jako pocta cestovatelům

Neuvěřitelných 70 let – výročí první cesty Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda na první cestu do Afriky a Jižní Ameriky si připomíná nejen celý Zlín. Fascinující dobrodružství stále budí emoce a nadšení. Velkolepé oslavy zahrnují nejen přednášky a výstavy, ale také mnoho dokumentů, filmů a cestovatelských rarit, včetně historických aut.

STĚHOVÁNÍ A ZIKMUND ZA VOLANTEM. „Nevěřil jsem, že se s tímto skvělým vozem ještě ve Zlíně setkám,“ řekl sice s úsměvem, ale dojatě cestovatel Miroslav Zikmund.Foto: Snímky: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

„Cestovatelé Hanzelka a Zikmund nás vždy fascinovali a zejména díky těmto legendám jsme před dvaceti lety založili festival Neznámá země,“ připomenul cestovatel Petr Horký.

„Letošní festival bude proto zaměřený zejména na oslavu sedmdesátého výročí startu první cesty H+Z do Afriky a Ameriky 22. dubna 1947,“ vysvětlil s tím, že zejména sobotní program bude nabitý akcemi.

Součástí oslav bude také pamětní jízda veteránů.

„Na den a na hodinu přesně po sedmdesáti letech i v roce 2017 vyjede T87 z pražské Opletalovy ulice,“ prozradil za organizátory „Neznámé země“ Petr Horký.

Veteránská jízda bude okrášlena několika dalšími historickými vozy a expedičními auty, z nichž některá skutečně objela svět. Akce začíná hned ráno v 9.30 v Opletalově ulici.

„Odtud pojedeme do Národního technického muzea, kde bude vystavena i originální expediční tatrovka Hanzelky a Zikmunda,“ upřesnil. Ve 12 hodin auta vyrazí na cestu do Zlína. Předpokládaný příjezd do centra města na náměstí Míru je v 18 hodin.

„Všichni návštěvníci si užijí prohlídku historických aut, povídáni s moto cestovateli motonomády a také tradiční koncert se skupinou Čankišou,“ pozval Petr Horký.

Tatra 87 bude poté vystavena v Centro Zlín, kde se současně bude konat i výstava „Století Miroslava Zikmunda“. Po skončení festivalu Neznámá země vyrazí historická Tatra 30. dubna na symbolickou cestu do Marseille přesně po stopách historických itinerářů slavných cestovatelů.



Oslavy významného výročí si připomíná také Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. V sobotu 22. dubna, tedy v den, kdy cestovatelé před 70 lety vyrazili na svou první expedici, je pro návštěvníky 14|15 BAŤOVA INSTITUTU připraven program nazvaný Hurá do Afriky.

„Mimo jiné jsme připravili stereoskopy se stereo snímky H+Z a malou výstavu fotografií a dokumentů ze startu na první cestu. V místnosti s mapou nad schody bude umístěna hra pro rodinné týmy

„S inženýry Hanzelkou a Zikmundem do Afriky“ a k dispozici bude také digitální mapa s trasou H+Z po Africe,“ uvedla Magdalena Preiningerová z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Výstava fotografií bude k vidění i po celou dobu trvání festivalu Neznámá země.



V prvním podlaží 14. budovy bude navíc i výstava zachycující cestu H+Z do Iráku a o Hedvábné stezce.

„Celý sobotní den se budou konat komentované prohlídky s autorem výstavy Davidem Majerem. Návštěvníci tak mají šanci poslechnout si zajímavé vyprávění o legendární obchodní spojnici mezi civilizacemi Starého světa. Samotná výstava plná unikátních exponátů bude k vidění už jen do neděle 23. dubna,“ zmínila kurátorka výstavy Hana Čubanová.

Cestám H+Z do Afriky a budou věnovány ve čtvrtek 20. a 27. dubna i přednášky Petra Novotného. První dubnová přednáška bude sledovat jejich cestu černým světadílem - Afrikou. Druhá přednáška zavede posluchače na cestu Americkým kontinentem.

Vyprávění bude doplněno jak projekcí fotografií, tak promítáním filmů, jež cestovatelé pořídili na své cestě. Další přednášky věnující se cestám H+Z, tentokrát do Asie, se uskuteční ve zlínském muzeu v květnu.



V rámci výstav a přednášek vyjdou možná i tentokrát na světlo věci nečekané i zapomenuté. „Občas se stane, že objevím dokumenty a fotografie, které jsem nikdy neviděl," prozradil vitální osmadevadesátiletý Miroslav Zikmund.

Šarmantní, uznávaný český cestovatel je pro mnohé velkým vzorem.

Nejen jeho obdivovatelé mohou v úterý 25. dubna od 10 do 16 hodin využít akci „Den otevřených dveří v depozitáři Archivu H+Z v Otrokovicích“.

V rámci prohlídky budou moci nahlédnout do výstavky, badatelny i přednáškové místnosti.

Autor: Marcela Kaniová