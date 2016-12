Hrad je prázdný. Zůstaly jen vitríny

Zlín-Malenovice – Přes půl milionu sbírkových předmětů je přestěhováno v Otrokovicích. Malenovický hrad zeje prázdnotou zůstaly v něm jenom vitríny. Ty se s ohledem na svou váhu a rozměry stěhovat nebudou. Dělníci na hradě vystřídají turisty, kterých vloni přišlo přes dvacet tisíc.

Malenovický hrad. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lukáš Fabián

Historická památka je na náročnou rekonstrukci připravena. Začít se má v lednu. Opravena bude zejména statika hradu, současně má být odvodněno nádvoří. Rekonstrukce potrvá až do roku 2018. Pro návštěvníky zřejmě zůstane k dispozici expozice Dřevo, proutí, sláma na hájence. „Pokud to stavební aktivity dovolí a bude to bezpečné, plánujeme nechat hájenku pro veřejnost přístupnou, případně i pořádat menší kulturní akce," plánuje vedení hradu. Zahájení úplné návštěvnické sezony by mělo být v květnu 2018, kdy se chystá velká slavnostní akce pro veřejnost. Opět by mohlo jít o koncipovaný příběh propojený s jarmarkem.

Předměty, které se z hradu odstěhovaly, jsou částečně v depozitáři v Otrokovicích a také v nově získaných prostorách ve Střední průmyslové škole Otrokovice. Aktuálně se u hradu provádí běžná údržba okolí. „Kácí tam nějaké stromy a pak tím dřevem v hradu topí. To mi přijde dobré, že takhle ušetří za topení a ještě to tady udržují pěkně ořezané," popsala Ilona Reová, která chodí často kolem hradu se psem. „Nedávno jsme tady byli na jarmarku a byly tady stovky lidí, moc se nám to líbilo," vzpomněla. „Škoda že teď bude hrad zavřený, ale nedá se nic dělat," dodala.

„Řekl bych, že toho tady vykáceli přespříliš, nelíbí se mi to," ohradil se naopak Pavel Mikulec, který bydlí kousek pod hradem. „Že bude hrad zavřený, jsem se dozvěděl z novin. Snad mu to prospěje. Měl jsem pocit, že sem chodí čím dál víc lidí," zmínil.

Skutečně, hrad má za sebou podle ředitele Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Pavla Hrubce velmi úspěšnou sezonu. „Dařilo se nám," konstatoval. „Počet návštěvníků překročil dvacet tisíc a tržby meziročně vzrostly o 30 procent," vyčíslil ředitel Hrubec. „To všechno se podařilo i přesto, že byla sezona s ohledem na stěhování mírně zkrácená a od září propuklo stěhování naplno. Pracovníci muzea zde při stěhování odpracovali stovky hodin fyzicky náročného výkonu," připomněl ředitel.

Nárůst platících návštěvníků eviduje také budova 14 v Baťově institutu. V současné době se tam konají dvě atraktivní výstavy létající drahokamy, které představují barevnou krásu hmyzu v kombinaci s minerály, a Vánoční ozdoby a stromečky.

Muzeum jihovýchodní Moravy mívá v závěru roku slavnostní poradu. V jejím rámci je ze soukromých zdrojů pro zaměstnance zajištěno občerstvení a po oficiální části porady mají prostor k neformálnímu setkání a diskuzi. Kromě ústního poděkování jim ředitel předá svůj osobní pozdrav ze svého regionu v podobě láhve dobrého vínka, kterou pro tuto příležitost zakoupil za své. „V letošním roce se navíc podařilo i přes omezené mzdové prostředky vyplatit v listopadové výplatě mimořádné odměny v řádu jednotek tisíc korun, přestože s ohledem na pracovní výsledky by si ke svým, v oblasti kultury, tradičně nízkým platovým relacím, zasloužili větší přilepšení," domnívá se ředitel Pavel Hrubec. „Asi nejdůležitější pro všechny je to, že funguje týmový duch a, že si jejich úsilí je schopen někdo všimnou a byť jen symbolicky, ale přesto ocenit a poděkovat," uzavřel.