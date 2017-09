Hrad Lukov nabídl v sobotu zábavu i pohoštění, i v dešti

ROZHOVOR/ Dlouho říkám, že už nic říkat nebudu! zní mi v uších slova neobyčejného člověka. Vybírám v cukrárně zákusky. Jaké by mu mohly chutnat? Co má asi tak rád? Jí vůbec sladké? S úhledným balíčkem sedám do auta. Vzápětí vystupuji před výškovým domem a mačkám domovní zvonek.