Hradská je opět průjezdná, ale s omezením rychlosti

Zlínsko – Železniční přejezdy ze Žlutavy do Napajedel a z Halenkovic směrem do Napajedel by měly být v dohledné době bezpečnější. Aktuálně totiž figurují na seznamu 24 priorit Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), která si vloni nechala zpracovat analýzu zvýšení bezpečnosti na úrovňových přejezdech na tranzitních železničních koridorech. Zmíněné přejezdy se nacházejí na katastru Napajedel.