I na jediný rohlík dostanete účtenku

Zlínsko – Chcete si koupit v trafice žvýkačky? Vystaví vám na ně účtenku. Chcete v pekárně jeden koláček ke kávě? I ten si můžete řádně zaevidovat do domácího účetnictví. Tak by to už od středy mělo vypadat ve všech obchodech.

Ilustrační foto.Foto: ČTK

Malé i velké supermarkety, řeznictví, pekařství nebo trafiky. Startuje totiž druhá vlna elektronické evidence tržeb (EET). Ve Zlínském kraji se to podle Karla Skoumala, mluvčího Finančního úřadu pro Zlínský kraj, odhadem týká zhruba deseti tisíc živnostníků. „Občas se někdo ptal po informacích přímo na našem úřadě, povětšinou ale lidé využili infolinku, která je k tomu určená,“ řekl Deníku mluvčí. Živnostníci si museli pro EET vyřídit takzvané autentizační údaje, které jim umožní dostat se na EET server finančního úřadu. Údaje mohli osobně získat i na finančním úřadě. Na tom krajském si pro ně v úterý přišla zhruba desítka lidí. „Trošku se obávám, jak od zítřka naše firmy začnou používat EET. Nějak se s tím budou muset popasovat. Vedeme účetnictví sedmi firmám. Ti, co si tu byli vyřídit autentizační údaje, byli tak do pěti minut odbaveni,“ řekla v úterý Deníku v prostorách Finančního úřadu pro Zlínský kraj účetní Renata Horáčková ze Zlína. „Hlavně nesmíme zítra zapomenout dávat zákazníkům účtenky,“ zasmála se zase v úterý pro Deník Margit Součková, která v Napajedlích provozuje trafiku. Na EET se v ní připravili už zhruba čtrnáct dní dopředu, poslední týden ji cvičně používali. „Nebojím se žádných problémů. Když zákazník požaduje účtenku, tak ji má dostat,“ konstatovala.

Autor: Jarmila Kuncová