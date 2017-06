Investoři plánují další výstavbu ve Zlíně

Až 6 tisíc let jsou kontinuálně osídlené zlínské Malenovice. Archeologové průběžně mapují pravěké a raně historické sídliště a objevují stále nové poklady.

Nyní se zaměřili na prostor vedle prodejny s nábytkem Möbelix, kde během několika měsíců vznikne nové parkoviště.

„Našli jsme v tomto prostoru cenné známky osídlení a část vesnice, tyto situace jako celek jsou pro nás mnohdy významnější, než drobné úlomky keramiky nebo nástrojů, které jsme zde výzkumem získali“ uvedl archeolog Miroslav Popelka.



Jedním z nejcennějších předmětů, který se poblíž prodejny Möbelix v zemi našel, je „polotovar k výrobě pazourkových nástrojů“, který používali lidé před mnoha tisíci lety.

„Je skvělé, že můžeme s jistotou potvrdit, že právě tady byl zpracováván obsidián, což je lávové sklo, které není místní, ale musel ho sem někdo přinášet z dalekého Maďarska nebo Karpatské kotliny,“ sdělil Popelka.

„Protože jsme našli tzv. jádro, ze kterého tyto obsidiánové pazourky štípali, je jasné, že tudy vedla trasa lidu, kteří přišli z oblasti na rozhraní Evropy a Asie,“ vysvětlil s tím, že zřejmě příchozí osadníci po cestě poznali, že obsidián je velmi kvalitní, ostrý materiál, se kterým se dá řezat a právě v Malenovicích se zpracovával. Používal se jako nůž, srp, čepel, šíp, vrtáček a další předměty.

„Obsidián je svou ostrostí podobný sklu,“ popsal archeolog.



V Malenovicích se našly také šperky z doby bronzové, ale ty již patří k jakémusi standardu.

„Nejcennější pro nás je přímo ten terén, kdy víme, jak se tady žilo, kde bylo ohniště, kde políčko, jak tady lidé žili před třeba sedmi tisíci lety,“ vysvětlil. Je ale nutné brát v potaz i to, že krajina byla v té době trochu jiná, řeka tekla původně blíže k silnici, zřejmě tam, kde nyní vedou koleje a kde je budova Tajmac ZPS.



Díky tomu, že archeologové vykopávali vše rýčem, lopatou a dalšími jemnějšími nástroji, a nepomohl jim bagr a těžká technika, dokázali lépe zakreslit vývoj života od pravěku až po současnost. Takto trvale osídlená byla ale jen část Malenovic. Jednalo se zejména o oblast, kde se nyní nachází Möbelix, Makro a Centro Malenovice. Je to tedy také oblast, kde byla nejúrodnější půda.



„Z minulých výzkumů víme, že lovci mamutů starší doby kamenné měli své stanice u Napajedel, ale lidé, kteří dokázali zakládat vesnice a žít dlouhodobě na jednom místě, sídlili právě v oblasti současného nákupního centra v Malenovicích,“ doplnil Miroslav Popelka, podle kterého by malenovická lokalita vydala na velkou publikaci, protože se jedná o nejvýznamnější pravěké sídliště na Zlínsku.



Archeologové již práce v terénu u malenovického nákupního centra ukončili a investor tak může začít s výstavbou.

„Se zahraničními developery se spolupracuje mnohem lépe než s českými investory, kteří nám obvykle dají jen málo času a nejsou tak zodpovědní,“ pochválili archeologové zahraničního investora.



„U prodejny Möbelix plánujeme výstavbu 100 parkovacích míst,“ potvrdila Nicolla Gajdošová, marketingový manažer společnosti Möbelix.

Kromě parkoviště se připravuje také příjezdová cesta přímo od Mountfieldu. Stavební projekt je již schválený a realizovat se bude v nejbližších dnech.

„Předpokládáme, že do konce letošního roku bude vše dokončeno,“ doplnila Nicolla Gajdošová.



V budoucnu se možná začnou v v areálu malenovického nákupního centra budovat podzemní garáže, zřejmě se bude pokračovat ve výstavbě také směrem k Otrokovicím, pravděpodobné je i budování směrem na Tečovice…

Archeologové se tak mají na co těšit. Zemědělci si zatím zoufají, že přicházejí o kvalitní ornici.

MARCELA KANIOVÁ