Jak naložit s vánočními stromky?

Zlínský kraj - V následujících dnech se většina domácností bude zbavovat použitých vánočních stromků. Jejich likvidaci řeší zejména technické služby.

ZLÍNSKO

Pracovníci Technických služeb Zlín budou jako každý rok odvážet použité vánoční stromky z domácností. Doporučují ukládat odstrojené stromky vedle nádob na směsný odpad v místě svého bydliště. Stromky je také možné odevzdat v kterémkoliv sběrném dvoře.

„Nepotřebné vánoční stromky budou dále zpracovány v kompostárně v areálu skládky Suchý důl," potvrdil Deníku ředitel zlínských technických služeb Jakub Černoch. Mnozí je ale pálí na zahradě.

„Necháváme si stromek na dvoře, kde ho i spálíme," prozradil Jiří Konior ze zlínských Malenovic.

„Oheň na sněhu vypadá vždycky romanticky," doplnil s tím, že pálení stromku je už i rodinnou tradicí.

Stromky, které se před Vánoci neprodaly a zůstaly nepoužité, mohli jejich majitelé věnovat zvířatům v zoo. Otevírací doba sběrných dvorů je k dispozici na webových stránkách.

KROMĚŘÍŽSKO

V Holešově stromky z domácností likvidují v kompostárně. Lidé je mohou odkládat ke sběrným nádobám na komunální odpad, později pak nosit do odpadového centra.

„Naši pracovníci stromky posbírají u popelnic či ve sběrných dvorech a necháváme je drtit na kompost," potvrdil jednatel tamních technických služeb Libor Liška.

Dodal, že v Holešově jsou podle jeho zkušeností lidé poměrně ukáznění a stromky skutečně odkládají u popelnic.

„Nestává se moc často, že by se to kumulovalo někde jinde, že by je lidé odhazovali, kde je napadne," poznamenal jednatel.

VALAŠSKO

O svoz doslouživších vánočních stromků se v největších valašských městech Vsetíně, Rožnově a Valašském Meziříčí starají pracovníci technických služeb či odboru správy majetku města. Stačí je řádně odstrojené odložit u popelnic na stanovištích pro komunální odpad.

Ve Vsetíně a Meziříčí lze stromky odvézt také přímo do sběrných dvorů. V Rožnově sváží pracovníci města stromky na školní statek, kde končí ve štěpkovači. Získanou dřevní hmotu město dále využívá.

„Jedinou podmínkou je, že stromky musí být odstrojené. Tedy bez háčků a ozdob," uvedla Lenka Němcová z odboru správy majetku rožnovské radnice.

Ve Valašském Meziříčí stromky drtí, dále putují do kompostárny nebo k dalšímu využití.

„Předpokládáme, že lidé budou nejvíce odstrojovat stromek o víkendu po Třech králích," odhadla vedoucí obchodu společnosti TS Valašské Meziříčí Katarína Tongelová.

Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud takový dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru, ale přímo do sběrného dvora.

SLOVÁCKO

Město Uherské Hradiště vyzvalo obyvatele města, aby vánoční stromky odváželi do sběrného dvora v ulici Moravníky, který je otevřen v pracovních dnech od 7.30 do 15.45 hodin.

Předpokládá však, že většina lidí zanechá stromky v blízkosti sběrných míst pro ukládání odpadu, odkud bude speciální svoz probíhat každé pondělí od 9. ledna až do 13. února.

„Žádáme obyvatele, aby v žádném případě neodkládali stromky na jiná místa např. do vnitrobloků, ke komunikacím a chodníkům a zejména aby neumísťovali stromky do nádob na komunální odpad," řekl mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.

Stromky dovezené do sběrného dvora jsou následně odváženy na kompostárnu do Buchlovic a stromky ze sběrných míst jsou ekologicky likvidovány štěpkováním. Podobné je to i v Uherském Brodě.

„Svoz stromků provádíme průběžně několikrát týdně, lidé je také mohou odvézt do sběrného dvora," uvedl ředitel Technických služeb Uherský Brod Bohumír Gottfried s tím, že jsou následně zpracovány štěpkovačem a drť se využívá k údržbě zeleně.

