Jako první v ČR: Zlínská zoo očekává narození mláděte slona afrického

Zín - WE ARE THE CHAMPIONS! Zlínská hala Euronics přinesla slávu florbalistkám Vítkovic, které ve finále Poháru České pojišťovny rozstřílely FbŠ Bohemians 5:1. Z trofeje se radovaly podruhé v historii soutěže. První část sváteční akce si užilo 612 diváků.