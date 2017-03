Jarmila Čičmancová se stane historicky první ombudsmankou hasičů v ČR

Bývalá ředitelka HZS Zlínského kraje Jarmila Čičmancová, se stala historicky první hasičskou ombudsmankou.

Jarmila ČičmancováFoto: DENÍK/Petr Holubář

Ve funkci krajské ředitelky HZS velela čtyřistapadesáti hasičům.

V nové funkci ombudsmanky hasičů, bude hájit zájmy více jak deseti tisíců příslušníků a občanských zaměstnanců Hasičského záchranného sboru ČR na celorepublikové úrovni.

„Hasiči jsou moje srdeční záležitost, životní láska a to rozhodlo. Být opět tak trochu v dění, být nablízku hasičům a v případě potřeby jim být nápomocna, zúročit své zkušenosti a znalosti prostředí,“ vysvětluje, proč se nakonec rozhodla přijmout tuto nabídku.

Momentálně je podle svých slov zatím ve fázi zjišťování a hledání informací, ale konkrétní představu o své nové funkci má.

„Především budu řešit veškeré podněty příslušníků či občanských zaměstnanců týkajících se porušování jejich práv, diskriminace, jednání v rozporu s právními předpisy, šikany, a to vše pouze v případech spojených s výkonem služby příslušníků nebo výkonem práce občanských zaměstnanců,“ představuje Jarmila Čičmancová.

„Určitě se budu muset hodně učit a především být co nejvíce v kontaktu s příslušníky a občanskými zaměstnanci Hasičského záchranného sboru ČR,“ doplnila.

Již nyní má bývalá krajská ředitelka HZS ZK v plánu objet všechny kraje, aby se mohla hasičům představit tak, aby ji poznali osobně.

„Chci s nimi být co nejvíce v kontaktu a komunikovat s nimi Jsem si vědoma, že nemohu mluvit s každým hasičem a občanským zaměstnancem, přesto se chci dostat do jejich podvědomí tak, aby všichni věděli, že se na mne mohou kdykoliv obrátit, pokud budou mít pocit, že jsou v bezpráví a společně pak najdeme tu správnou cestu a řešení,“ slíbila Jarmila Čičmancová. Jak uvedla, její první kroky povedou do Zlínského kraje.