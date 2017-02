Jsem v důchodě velice spokojený. Užíváme si jej plnými doušky

Zlínsko – „Jsme časově nevázaní, užíváme si důchodu plnými doušky," říkají pro Deník manželé Mudříkovi ze Zlína, sedmašedesátiletý Jindřich a o dva roky mladší Oldřiška. V důchodu jsou oba už pár let. Zaručeně se prý nenudí, nevysedávají jen doma u televize, knih či křížovek.

Manželé Jindřich a Oldřiška Mudříkovi.Foto: VLP / Karásek Jan

„Užíváme si podle toho, jak potřebujeme. Vypomáháme dceři s hlídáním malé vnučky, manželka chodí na procházky, za kamarádkami, já se zase občas věnuji pracovním aktivitám. Také chodím do sokolovny trénovat mládež,“ shrnuje v krátkosti aktivity Jindřich Mudřík a manželka mu přitakává. „Nic nám nechybí. Já jsem v důchodě velice spokojený člověk,“ potvrzuje.

Pan Jindřich odešel do důchodu oficiálně v roce 2012, pár let ale ještě zůstal pracovně aktivní. Od roku 1995 se živil sám jako OSVČ. Jestli se do důchodu těšil? Prý to příliš neřešil, moc si změnu nepřipouštěl. „Ke konci, když už jsem zavíral firmu, jsem byl poměrně z hlediska sil vybitý, nešlo mi to. Tak jsem firmu zavřel,“ vzpomíná. Původní profesí je inženýrem, který pracuje s plasty, gumou či kaučukem. Zhruba ve stejné době, když šel do penze, se k němu přidala i jeho manželka, která pracovala coby ošetřovatelka v domově pro seniory. Fyzicky to už pro ni bylo náročné.

S penězi, které v důchodu pobírají, vycházejí, nestěžují si. „Samozřejmě, kdybych jich bylo více, tak naříkat nebudeme. To mi připomíná, že mi ještě v práci jeden kamarád říkal, ať si na spoření platím, jak nejvíce můžu. Prý jako OSVČ budu mít malou penzi. Tak jsem platit doslova jako mourovatý, na tu dobu relativně dost, platil jsem všechno. A ve finále jsem měl vyměřený důchod o 800 korun menší, než měla moje zaměstnankyně,“ podotýká Jindřich Mudřík. Pobírá tak méně peněz, než když pracoval. „Nevadí nám to ale, žijeme si v pohodě. Pokud jsou nějaké slevy pro seniory, asi jich příliš nevyužíváme. Na druhou stranu bych snad uvítal nějaké zvýhodněné vstupné pro prarodiče s vnuky,“ navrhuje.

Nad poměrně nedávným prodlužování hranice odchodu do důchodu kroutí nevěřícně hlavou. Že lidé nemohou chodit do důchodu v šedesáti, chápe. Ovšem nastoupit do něj až třeba v sedmdesáti letech si ani neumí představit. „Pro horníky a další náročná řemesla je to nemyslitelné. Už pětašedesát je pro ně dost. Možná ti, co mají dneska třicet, se budou dožívat třeba až sto deseti let, a tudíž sedmdesátka by šla. Ale moc slibně to nevidím, je dobře, že hranice odchodu do důchodu je ukotvená,“ dodává Jindřich Mudřík.