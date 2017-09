Kam o víkendu ve Zlínském kraji? Deník přináší tipy

Svatováclavské oslavy v Napajedlech. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jarmila Kuncová

Napajedly projede kníže Václav

Napajedla – Síla rodiny je tématem XVIII. Svatováclavské slavnosti v Napajedlích. Kníže Václav projede středem města na koni už zítra před polednem. Tradiční akci připravil Klub kultury Napajedla a Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka Napajedla.

Návštěvníky čeká bohatý celodenní program pro děti i dospělé. Na Masarykově náměstí si od 8 hodin mohou nakoupit na farmářském a řemeslném trhu, ke kterému bude od 13 hodin vyhrávat dobová muzika Bohemian Bards.

Otevřou se také památky. Od 9 hodin Muzeum Napajedla a expozice Příroda ukrytá v depozitářích, od 12 hodin kostel sv. Bartoloměje a od 13 hodin věž radnice. Hřebčín Napajedla už tradičně během svatováclavských slavností pořádá od 11 hodin den otevřených dveří s programem, na který návštěvníky z centra města přiveze motovláček. Ani letos nebudou v parku Na Kapli chybět od 14 hodin středověká zastavení a hry pro děti, jízda na ponících či dobová střelnice Skupiny historického šermu Gard. Od 11 hodin bude také možnost využít okružní plavby lodí Morava.

Historický program, v režii Divadelního souboru Zdeňka Štěpánka, zahájí v 10 hodin na kostelních schodech Jarmarečné hrátky s pouličním hraním a tančením místních i hostujících skupin. Všechna vystoupení se ponesou v duchu letošního tématu slavností Síla rodiny.

NA PROGRAMU JE I KOSTÝMOVÁ MŠE

Na Jarmarečné hrátky naváže uvítání knížete Václava, kde zazní zdravice zástupce města a v 11 hodin se uskuteční kostýmovaná mše s dobovými zpěvy v kostele sv. Bartoloměje, obětovaná za rodiny.

Dobový program bude pokračovat od 16 hodin na nádvoří Nového Kláštera, kde vystoupí známé i nové šermířské, kejklířské i taneční skupiny s programem pro celé rodiny. Na odpolední program naváže v 19 hodin tradiční pochodňový průvod městem se zastávkou na kostelních schodech, kde zazní zdravice lidu a městu od starostky města, kněze místní farnosti a knížete Václava.

Poté se průvod v čele s knížetem přesune zpět na nádvoří Nového Kláštera, kde je od 20 hodin připravena další část historického programu, který bude tradičně zakončen ohňovou show.

Letos se mohou zájemci těšit například na vystoupení krasojezdkyně Vendulky Šponarové, tanečnic Perchty von Bladen, kejklíře Dva v kruhu, praporovou show Monadrie Polygamicy, šermíře ze skupiny Adorea, tanečníky z Porty Temporis, módní přehlídku historických kostýmů, vystoupení Zlínské šermířské společnosti či ohňovou show v podání Fuerza Del Fuego. (ex)

MICHAL K SNÍDANI

Kdy: sobota od 15 hod.

Kde: Kulturní dům Klobučan, Valašské Klobouky

Pro děti z Valašských Klobouk a okolí chystá agentura Pragokoncert vystoupení Michala Nesvadby s programem Michal k snídani.

Děti i jejich rodiče se mohou těšit na zábavné a poučné představení. Michal bude dětem servírovat legrační pokrmy, třeba jablíčko v županu. „Michal při aktivním zapojení všech malých diváků v hledišti rozluští také velkou záhadu, co se vlastně stane s jídlem, které necháme na talíři nedojedené,“ prozradili organizátoři. Vstupenky na představení jsou k dostání v Turistickém informačním centru ve Valašských Kloboukách.

GARAGE U TŘÍ OPIC

Kdy: sobota od 20.00

Kde: Klub Tři opice ve Vsetíně

Za kolik: 200 Kč

Undergroundová legenda, kapela Garage s Tonym Ducháčkem, zahraje v sobotu ve vsetínském klubu Tři opice. Pražskou kapelu založil koncem 70. let basák Ivo Pospíšil v garáži na pražském předměstí v Klukovicích. V 80. letech patřila Garage (tehdy Garáž) ke generaci mladých nezávislých kapel inspirovaných punkem, post punkem, pub rockem a novou vlnou. Písničky a hudba jsou založené na osobnosti charismatického zpěváka Tonyho Ducháčka, který je také autorem většiny textů. Koncert začíná ve 20 hodin. Na hudebním večeru vystoupí také punkrockové duo Velká Potreba.

NOČNÍ KOŇSKÁ SHOW NA RANČI

Kdy: v sobotu 30. září od 19 hodin

Kde: na ranči v Kostelanech na Kroměřížsku

Za kolik: 250 Kč, rodinné vstupné 650 Kč

Noční koňská show pod širým nebem nabídne na známém ranči tuto sobotu řadu atrakcí včetně podívané na hořícího muže taženého koněm, ohnivé biče, plivače ohně nebo ukázky filmových triků na koni.

RŮŽENCOVÁ POUŤ

Kdy: pátek – neděle

Kde: Uherský Brod

Růžencová pouť se v Uherském Brodě uskuteční od pátku do neděle. I letos nabídne řadu rozlišných akcí. V pátek vystoupí od 19 hodin na Púťovém večeru v Domě kultury soubor Olšava a cimbálová muzika Mladí Burčáci. Průvod se svícemi přejde od farního do klášterního kostela v sobotu od 18.30 hodin. Slavnostní mše svatá se bude konat v neděli od 10.30 hodin. Úderem desáté hodiny začne v neděli průvod krojovaných poutníků od gymnázia do klášterní zahrady.

NEJSILNĚJŠÍ HASIČ PŘEŽIJE

Kde: Slavičín, Horní náměstí

Kdy: zítra od 9.30 hodin

Největší tahák: Soutěž pro odvážné hasiče i hasičky. Soutěžit budou v kategoriích muži, muži nad 35 let a ženy bez aktivního dýchacího přístroje

SVATOVÁCLAVSKÉ TRHY

Kde: Brumov-Bylnice

Kdy: zítra od 9 hodin

Program: Tradiční trh regionálních potravin s programem na náměstí H. Synkové. Od 13 hodin koncert s Dixilandem Standy Dětského a dechovkou Brumovjanka

KONCERT S NÁZVEM VEČER-NICE

Kde: Kino Hvězda Uherské Hradiště

Kdy: sobota v 19.00

Oč jde: Hudební spolek Umíme Hrát zahajuje svoji 4. koncertní sezonu. Zahajovací koncert připomene 50 let vyjímečného kulturního stánku v Uherském Hradišti, kina Hvězda

ŠLAPAT HROZNY BUDOU NABOSO

Kde: Boršice

Kdy: sobota od 14.00

Oč jde: Návštěvníci se mohou těšit na obnovení tradice šlapání hroznů a získávání vinného moštu. Akci doprovodí kulturní program

JARÉ AJ OZIMÉ

Kde: Zámek Vsetín

Kdy: neděle v 16.00

Oč jde: zahájení výstavy obrazů výtvarnice Ludmily Vaškové a keramiky manželů Ludmily a Břetislava Vaškových

KRÁSENSKÝ INDUSTRIÁL

Kde: u Zámku Kinských, Valašské Meziříčí

Kdy: neděle od 15.00

Oč jde: Výlet za prům. architekturou do areálu někdejších skláren.

ZRNÍ

Kde: M-klub, Valašské Meziříčí

Kdy: sobota od 20.00

Oč jde: koncertní turné kapely Zrní k nové desce

SETKÁNÍ U VŠETULSKÉ ZVONICE

Kde: sraz účastníků u mostu v ulici 6. května v holešovské místní části Všetuly

Kdy: v neděli 1. října od 9 hodin

Oč jde: Spolek Všetuláci sobě pořádá Setkání u všetulské zvonice s kulturním doprovodným programem

DEN ARCHITEKTURY

Kde: před budovou ČD v Bystřici pod Hostýnem

Kdy: v neděli 1. října 2017 od 10 hodin

Oč jde: Akce v rámci celorepublikového festivalu nabídne lokální témata s architektem Tomášem Jalůvkou