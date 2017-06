Kam zajít o víkendu ve Zlínském kraji?

Den otevřených dveří v DSZOFoto: DENÍK/repro

Den otevřených dveří DSZO: nová vlečka i unikátní trolejbus

Zlín – Nově zrekonstruovaná historická vlečka Jelcz a nasazení unikátního prototypu trolejbusu Škoda T 11 z Technického muzea v Brně – to budou asi dvě největší lákadla letošního dne otevřených dveří (DOD) Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice (DSZO). Uskuteční se už tuto sobotu od 9 do 16 hodin. Zvláštní linka, na které budou jezdit historické autobusy a trolejbusy, bude po celý den spojovat v půlhodinových intervalech vozovnu DSZO s točnou Sportovní hala.

„Druhá zvláštní autobusová linka bude vyjíždět z vozovny a zaveze účastníky DOD až ke Státnímu okresnímu archivu na zámku Klečůvka. Tam bude probíhat den otevřených dveří archivu a rovněž oslavy 25. výročí vzniku Městské policie Zlín,“ zmínil mluvčí DSZO Vojtěch Cekota. V areálu klečůvského zámku se budou moci návštěvníci od 10 do 17 hodin seznámit jak s minulostí, tak i současností městského bezpečnostního sboru. Městská policie také připravila v areálu klečůvského zámku bohatý doprovodný program.

Autobusy DSZO budou zastavovat rovněž u sídla Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje v Přílucké ulici a v Želechovicích nad Dřevnicí; poslední spoj z Klečůvky bude odjíždět až v 17 hodin, kdy skončí program v archivu a zámeckém parku. Doprava oběma zvláštními linkami bude pro cestující bezplatná.

„Asi největší atrakcí letošního již 14. ročníku bude představení naší nově zrekonstruované vlečky Jelcz PO 1E. Pracovníci údržby vozidel ji s velkou pečlivostí dávali dohromady více než dva roky. Dostala červený nátěr a je přednostně určena k vytvoření jízdní soupravy s historickým trolejbusem Škoda 9 Tr,“ uvedl ředitel DSZO Josef Kocháň.

Zájem dopravních fanoušků zřejmě vyvolá i plánované nasazení historického trolejbusu Škoda T 11 ze sbírky Technického muzea v Brně. „Koncem šedesátých let bylo vyrobeno jen několik málo kusů tohoto typu trolejbusu. Do Zlína byl tento historický trolejbus zapůjčen v minulosti zatím jen jednou – při dni otevřených dveří a slavnostním zahajování provozu na nové trolejbusové trati na sídliště Jižní Svahy na konci května 1989,“ připomněl mluvčí DSZO Vojtěch Cekota.

V areálu vozového depa čeká návštěvníky pestrý program. Patří do něj prohlídka dispečinku, vozidel, dílen, technického zázemí, průjezd myčkou, ale také hry a soutěže pro děti, občerstvení i nafukovací balonky.

Den otevřených dveří DSZO spolu se dnem otevřených dveří v archivu na Klečůvce a s oslavou jubilea Městské policie Zlín mohou nabídnout účastníkům zajímavý program téměř na celý sobotní den. (ex)

ZAHRADY UKÁŽE BRATMANNOVA VILA

Kdy: sobota 9–22,neděle 9–16 hodin

Kde: Valašské Klobouky

Za kolik: zdarma

Návštěvníci se mohou těšit na cvičení jógy, hry pro děti, výstavy o historii slavné vily i zahrady samotné, hudební vystoupení nebo večerní promítání. Přichystána bude i ochutnávka vín, kavárna a grilování. Lidé si zde také mohou navzájem vyměňovat sazenice ze svých zahrádek. Víkend otevřených zahrad je akcí, při níž jsou zpřístupněny zahradní prostory, které jsou veřejnosti jinak běžně uzavřeny.

POHÁDKOVÝ LES

Kdy: neděle 9.30–12 hodin

Kde: Hotel Galik, Velké Karlovice

Pro malé návštěvníky a jejich rodiče bude připravena nenáročná procházka spojená s plněním jednoduchých úkolů. Děti si s Bobem a Bobkem zkusí přehopsat připravenou dráhu, s včelkou Májou a Vilíkem posbírají pyl z květů, pejskovi a kočičce pomohou s praním prádla, taje přírody odhalí s hajným Robátkem a jelenem Větrníkem a setkají se i s vílami, princeznou, čarodějnicí, maxipsem Fíkem či žabákem Coquim. V cíli je kromě odměny za splnění úkolů čeká doprovodný program.

Ve stejný den startuje v 10 hodin u hotelu Galik také organizovaná vyjížďka po trase cyklistického závodu BIKE VALACHY, jenž se uskuteční o týden později. Zájemci si mohou 45 km dlouhou trasu projet s průvodcem Ondřejem Koblihou z Cyklotrenink.com.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA NÁVRATU NA MORAVU

Kdy: neděle od 14.00

Kde: Galerie Slováckého muzea Uh. Hradiště

Za kolik: zdarma

Výstavu Návrat na Moravu malíře Františka Karla Foltýna si mohou v neděli projít zájemci i s komentářem. S kurátorkou Marií Martykánovou si vyjdou návštěvníci projít expozici ve 14 hodin v Galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Marie Martykánová vás přiměje hledat v jeho obrazech mnoho skrytých zvláštností, symbolů a nadčasových poselství.

VYBARVENÝ BĚH

Kdy: sobota 10. června od 9 do 11 hodin

Kde: Velké náměstí v Kroměříži

Účastníci závodu, v němž tentokrát nepůjde o čas, proběhnou centrem města a při tom budou po sobě házet práškové barvy. Cílem akce je podle organizátorů především zábava, běh je propagací zdravého životního stylu, aktivního pohybu a rekreačních sportů: v Kroměříži se letos koná podruhé.Účastníci budou muset projít různá stanoviště a barevné zóny, každý dostane balíček zdravotně nezávadných a v přírodě okamžitě odbouratelných barev.

Ekologický festival připravil retro jízdu jako v Šípech

Uherské Hradiště – Výstava kaktusů neoficiálně ve čtvrtek zahájila už 42. ročník mezinárodního ekologického festivalu Týká se to také tebe (TSTTT) v Uherském Hradišti. Ten potrvá do neděle a skončí galavečerem v Redutě v Uherském Hradišti. „Životní prostředí se dotýká každého z nás, je nezpochybnitelnou podmínkou života na Zemi v jakékoli formě a ovlivňuje jeho kvalitu,“ okomentoval téma mezinárodní akce Jan Maděrič z pořádajícího Klubu kultury v Hradišti.

Součástí akce bude tradiční výstava snímků od autorů, kteří se přihlásili do 39. ročníku fotosoutěže TSTTT. Návštěvníci jich nakonec uvidí od soboty 17.00 na chodbách hradišťské Reduty 126. Z bohatého programu stojí za zmínku výstava cestovatelů Zikmunda a Hanzelky, která začne 9. června a potrvá do 16. června, zájemci snímky z jejich cest najdou v Galerii Vladimíra Hrocha.

Pro děti připravili pořadatelé výchovné ekologické představení O Balynce, dobrém štěněti. Bude k vidění v Klubu kultury v pátek v 8.30 a 10.00. Originální atrakce si pak nejmenší budou moct užít při závodě strágulí, což je jednoduché vozítko, se kterým se pořádaly závody ve Foglarově Dvojce… Konají se v sobotu od 9.30 v parku u obchodní akademie. Děti i dospělí si něco pro sebe najdou dnes na Dnu pro přírodu na náměstí Velké Moravy ve Starém Městě. Nebude chybět promítání soutěžních filmů a slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen filmové a fotografické soutěže TSTTT 2017 v sobotu od 20.00 v Redutě. (bm)

Další tipy ze Zlínska

KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ

Kde: Zlín, Sportovní hala Euronics

Kdy: sobota 9.15–15

Za kolik: 65 Kč, děti do 15 let 30 Kč

Největší tahák: anketa Pes sympatie, soutěže Nejhezčí pár, Nejlepší veterán, Vítěz Zlína atd.



SOUNDS OF KOTELNA

Kde: Fryšták, před kotelnou

Kdy: pátek 16.42–23.02

O co jde? multižánrový hudební festival. Zahrají The Boilers, The Dust, GOC, Jam



JEDEN DEN

Kde: Lanáček v Otrokovicích

Kdy: sobota od 14 hodin

Největší tahák: festival, který spojí umělce s handicapem i bez handicapu. Pořádá otrokovická Naděje

Další tipy ze Slovácka

BÍLOKARPATSKÉ SLAVNOSTI

Kde: Uherský Brod

Kdy: 9.–11. 6.

Za kolik: zdarma

Největší tahák: v pátek zahraje Voxel, Martin Harich, v sobotu jarmark lidových tvůrců, zahraje Petr Bende, scénka z historie Brodu



HRADIŠŤSKÉ CHODNÍČKY

Kde: Uherské Hradiště, nákupní středisko Dukla

Kdy: 10. 6. od 8.30

Za kolik: neuvedeno

Oč jde: 12. ročník turistické akce, 7 km



SRAZ VOUSÁČŮ

Kde: Zašívárna U Osla Staré Město

Kdy: 10. 6. od 14.00

Za kolik: neuvedeno

Největší tahák: ukázky kickboxu, živá hudba, soutěže vousáčů

Další tipy z Valašska

ROŽNOVSKÉ PARNÍ LÉTO

Kde: trať Valašské Meziříčí – Rožnov p. R.

Kdy: 10. června

Oč jde: projížďka parním vlakem u příležitosti oslav 750. výročí vzniku města Rožnov



VICTORIA KLEWIN

Kde: Malá scéna za oponou, KZ Valašské Meziříčí

Kdy: 10. června, 19.30

Za kolik: 190 Kč

Oč jde: koncert britské bluesové a jazzové zpěvačky



ARGEMA

Kde: Střítež nad Bečvou, hřiště

Kdy: 9. června, 20.00

Oč jde: koncert je součástí turné k 35. výročí vzniku kapely Argema, program zahájí a také zakončí DJ Poly

Další tipy z Kroměřížska

ZÁMECKÁ PĚTKA 2017

Kde: zahrada zámku v Holešově

Kdy: pátek 9. června od 16 do 21 hodin

Oč jde: běžecké závody pro celou rodinu



VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD

Kde: Květná a Podzámecká zahrada v Kroměříži

Kdy: sobota 10. a neděle 11. června

Oč jde: speciální komentované prohlídky, dětské hrátky, výtvarné aktivity a další akce



DĚTSKÝ DEN LOUKOV

Kde: areál Kynologického klubu Loukov

Kdy: sobota 10. června od 14 hodin

Oč jde: zábavné odpoledne pro děti s úkoly a opékáním špekáčků, jízda vláčkem Pacifik