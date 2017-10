Kdo bude stotisícím divákem Městského divadla ve Zlíně?

Stotisícího diváka 72. sezony očekává v pátek Městské divadlo Zlín.

„Je to rekordně brzy, v minulých letech jsme se dočkali nejdřív v listopadu,“ uvedl ředitel divadla Petr Michálek. Návštěvníkem s pořadovým číslem 100 000 se může stát kdokoli, kdo se vypraví 20. 10. v 19 hodin na detektivní komedii Smrt v Hotelu Alexandria. „Nelze přesně určit stotisící vstupenku. Diváka vybereme před začátkem představení – v minulosti rozhodlo peříčko spuštěné do hlediště nebo badmintonový míček smečovaný z jeviště do diváků,“ dodal ředitel.