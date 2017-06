FOTO, VIDEO: Kdysi krásná budova soudu jen chátrá

Stojí u vstupu do rozlehlého parku, jemuž vévodí zlínský zámek. Kdysi patřila mezi historické skvosty Zlína. Dnes je oprýskaná, pomalovaná a chátrá – tak vypadá budova bývalého okresního soudu ve Zlíně na Soudní ulici.

V roce 2011 převzalo budovu bývalého okresního soudu a přilehlé pozemky Město Zlín. Ale protože má kvůli soudním majetkovým sporům s vlastníkem sousedních pozemků svázané ruce, nechce do budovy investovat. Ta se pomalu rozpadá a nedaří se ji prodat.

NENABÍZEJÍ DOST

„Zájemce jsme měli, ale nenabídli adekvátní částku,“ vysvětlil za zlínskou radnici tiskový mluvčí Zdeněk Dvořák.

Poslední uchazeč o koupi chtěl v objektu vybudovat minipivovar, nabídl sedm milionů korun. To je ale je podle rady města málo.

„I cena samotných pozemků, bez budovy, je vyšší,“ komentoval to dříve zlínský radní Patrik Kamas

„Zda se bude hledat další kupec, zatím není známo,“ vysvětlil dál postoj zlínské radnice Zdeněk Dvořák s tím, že se čeká na vyřešení soudních sporů.

ČEKÁ SE NA ROZHODNUTÍ SOUDU

Zatímco samotný objekt i s některými plochami patří od roku 2011 radnici, většina pozemků přiléhajících k budově má jiného majitele. Je jím společnost EKO-UNIBAU Praha.

Podle šéfa společnosti Jaroslava Čecha bude možné řešit osud lokality nedaleko náměstí Míru až po rozhodnutí soudu.

„Soudy trvají už dlouho. A kdy skončí se nedá odhadnout,“ uvedl dřív během jednání na radnici Jaroslav Čech.

Od roku 2011 ivestoval zlínský magistrát do budovy bývalého okresního soudu 300 tisíc.

„Museli jsme zabezpečit střechu, aby nedocházelo k zatékání,“ zmínil mluvčí města Zdeněk Dvořák.

Uvedl dále, že pokud se nepodaří najít kupce, bude muset město za dalších minimálně 100 tisíc nechat opravit střešní krytinu.



Jak byste budovu využili?

Martin Pášma, ředitel Zlínský zámek: Mělo by se to řešit současně s celým parkem, který by potřeboval zrevitalizovat. Místu by slušela krásná, velká resturace na úrovni, s krásným interiérem i exteriérem.

Lukáš Žaludek, ředitel hotelu Balltaci: V centru Zlína chybí mateřské školky a jesle. Budova v krásném prostředí parku. Mohlo by tam být takové mateřské školní centrum.



Klára Šidlová, ředitelka hudební školy: Mohla by to být hudební škola pro děti. Pro maminky s dětmi je přilehlý park velkou výhodou, je to ideální prostředí. Líbí se mi i dostupnost MHD.



Michaela Stýblová, ředitelka ČČK Zlín: Využila bych to pro neziskové organizace, také prostory pro přednášky a setkávání. Něco, kde bychom setkávání neziskovek s občany nemuseli hradit.



Jana Rejžková, advokátka, Zlín: Budova by mohla sloužit jako sociální zařízení pro handicapované spoluobčany. Hezky by se zde vyjímala chráněná kavárna. Součástí by mohly být i chráněné dílny.