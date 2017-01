Když se smog vrátí, lidé se MHD zdarma nesvezou

Zlín - Město Zlín nemá vhodné podmínky pro vyhlašování tzv. nízkoemisních zón. Zejména za smogové situace by však ovzduší ve městě velmi prospělo, kdyby lidé méně často používali osobní automobily a dávali přednost městské hromadné dopravě.

Autobusová linka 38. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jan Karásek

Podle města by opatření ve Zlíně nebylo účinné. Nejsou ani podmínky pro zavedení nízkoemisních zón.

Inverzní počasí posledních dnů a s ním rostoucí koncentrace zejména polétavého prachu ve městech se nevyhýbá ani Zlínu. Bude Baťovo město omezovat automobilový provoz v ulicích nebo umožní lidem používat MHD zdarma?

Radní Josef Novák, který má na starosti oblast dopravy, na toto téma uvedl: „MHD zdarma je jistě jedním z možných nástrojů, jak řešit smogovou situaci. V případě města Zlína je však třeba se zamyslet, nakolik by takové opatření bylo efektivní. Z generelu dopravy víme, že doprava uvnitř města činí asi 32 procent všech jízd. Většinu pak představují jízdy vozidel ze Zlína mimo město nebo naopak z jiných obcí a měst do Zlína. Tyto jízdy by MHD lidem plně nenahradila a nic by na tom v těchto případech nezměnila ani nulová cena jízdenky. Přitom jeden den MHD zdarma by přišel městskou pokladnu asi na 180 tisíc korun," vysvětlil radní Josef Novák.

Ani pro zavádění tzv. nízkoemisních zón nemá město Zlín vhodné podmínky.

„Záleží na konfiguraci a rozvětvení dopravního skeletu, jestli má město alternativní objízdné komunikace, které by řidičům umožňovaly vyhnout se centru. V případě města Zlína, kdy nám hlavní dopravní tepna prochází centrem a kdy žádnou vhodnou objízdnou trasu nemáme, si vymezení nízkoemisní zóny nedokážu představit," konstatoval Josef Novák.

Intenzivní automobilová doprava je významným problémem Zlína. Přes křižovatku ulic Tomáše Bati a Gahurova projede denně až 40 tisíc vozidel.

„Právě ve dnech s inverzním počasím a vysokými koncentracemi škodlivin v ovzduší můžeme ocenit moudrost našich předků, kteří už před více než 70 lety vybrali pro Zlín jako hlavní prostředek hromadné dopravy trolejbusy. Za nimi žádné emise nezůstávají," poznamenal ředitel Dopravní společnosti ZlínOtrokovice Josef Kocháň.

„Množství aut, která projíždí centrem Zlína, bychom potřebovali snížit. Používání hromadné dopravy uvnitř Zlína je určitě jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout. Snažíme se vytvářet podmínky, aby naše vozidla MHD byla moderní, bezbariérová a jezdila dostatečně často.

Pokud se více lidí rozhodne chovat se ekologicky a vymění pro jízdy po městě automobil za trolejbus, jsme určitě schopni potřebným způsobem zvyšovat i přepravní kapacitu MHD. Lidé, kteří projevují ekologické uvědomění a nejezdí po městě automobilem, pokud to není nezbytně nutné, si zaslouží naše poděkování," dodal radní Josef Novák.